川普豪語「中東偉大機會」！美駐以大使將訪埃及討論加薩停火

▲ 川普與納坦雅胡先前會晤畫面。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普28日於社群平台Truth Social發文表示，中東地區出現「實現偉大成就的真正機會」，並強調「各方都參與了史無前例的特別進程，我們一定會搞定。」這番言論被認為與他在聯合國提出的中東和平21點計畫密切相關。該計畫要求哈瑪斯在簽署協議後48小時內釋放所有以色列人質，並推動加薩飛地去激進化，明確禁止哈瑪斯參與治理架構，同時規劃國際監督的臨時政府與振興加薩經濟的方案。

據《以色列時報》與法新社報導，川普預計29日將在白宮會晤以色列總理納坦雅胡，討論加薩停火及和平計畫內容；美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）也將罕見訪問埃及，與當地官員磋商，外界預期將聚焦加薩戰爭與地區安全事宜。川普上周已指出，美國與中東各方的協商進展激烈，討論以色列與哈瑪斯均知情，並將持續進行以促成停戰。

然而，加薩哈瑪斯武裝組織卡薩姆旅表示，隨著以色列地面攻勢持續，他們失去與兩名以色列人質的聯絡，緊急要求自當地時間週日傍晚起對加薩市部分地區暫停空襲24小時，以確保人質安全。以色列軍方自16日啟動全面攻佔加薩市的攻勢，周日再攻擊140個軍事目標，加薩醫護人員指出過去24小時已有21人死亡，近兩年衝突累計死亡人數已逾6.5萬。

美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，21點計畫旨在解決以色列與鄰國憂慮，並強調各方合作重建加薩、提供人道援助，以及透過國際監督迫使哈瑪斯履行義務。以色列則承諾不併吞加薩或約旦河西岸，避免再次攻擊卡達，川普明確表態「不允許以色列併吞約旦河西岸」。