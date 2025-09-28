習近平盯上川普！　WSJ：施壓美國明確表態「反台獨」

▲川普與習近平可望在10月底的APEC場邊會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》27日獨家報導，中國領導人習近平正計畫施壓美國總統川普，正式發布聲明「反對」台灣獨立。日本《讀賣新聞》也於21日披露，北京希望華府發表「不支持台灣獨立」的正式聲明，作為川普訪中條件。

《華爾街日報》引述知情人士說法報導，美中政府高層接觸數月鋪平道路之後，習近平正在追逐他的最終目標，也就是希望美國從根本上改變政策，藉此孤立台灣。

隨著川普展現出明年與中國達成貿易協議的興趣，習近平計畫施壓川普正式聲明美國「反對」台獨。知情人士證實，北京相信潛在經濟交易能夠誘使川普改變他對台灣議題的立場。

對於習近平而言，如果美國真的改變台灣措辭與政策，不僅是語意變化而已，還將傳遞出一個訊息，那就是華府不但從中立轉變為與北京一致反對台灣主權，也能夠進一步鞏固習近平在中國國內的勢力。

《讀賣新聞》21日引述多名消息人士說法報導，雖然川普19日與習近平通話後宣布明年初訪中，這趟行程卻仍存在許多重大阻礙，包括北京要求美國政府公開表態「不支持台灣獨立」

報導分析，「追求與中國『交易』的川普總統，正表現出減少對台干預的跡象，例如推遲批准對台軍事援助等……中國將此視為一個機會，可能試圖從美國那裡爭取更多讓步。」

不過，早在今年2月，川普政府剛上任時，就從國務院官方網站的「台美關係事實清單（Fact Sheet）」之中刪除「不支持台灣獨立」字句，挑動北京敏感神經。