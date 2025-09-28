曼谷50m深天坑「持續灌水泥」填坑！　當局曝修復進度：至少要2周

▲當局持續使用水泥填補天坑。（圖／翻攝自曼谷郵報）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷市區24日發生大規模路面坍方事故，導致瓦齊拉醫院前出現一個深達50公尺的巨型天坑。當局第一時間準備5萬個沙包填補，並於26日起持續在天坑內澆灌水泥，以填補遭掏空地基。泰國大眾捷運管理局（MRTA）宣布，由於修復工程進展順利，有望於10月8日前完成所有搶修作業。

根據The Thaiger報導，這起路面塌陷事故初步判定是捷運紫線工程導致，而泰國大眾捷運管理局局長加德帕瓊（Gardphajon Udomdhammabhakdi）表示，工程人員已於26日晚間開始灌注混凝土，作業持續至27日，暫停讓材料凝固。截至27日清晨，已完成約200立方公尺的混凝土灌注工程。

根據修復時程規劃，碎石清運作業已於28日展開，29日將進行砂土回填。負責單位預估，自24日道路塌陷發生後，路面修復工程可望在2周內全面完工。

曼谷市長查德恰（Chadchart Sittipunt）指出，儘管27日晚間有降雨，但是10毫米雨量並未影響施工進度，主要可歸功於加強版抽水系統及排水設備的配置。現場已架設臨時圍籬，並安裝備用發電機，防止土壤進一步位移。

▲當局正在持續填灌水泥。（圖／翻攝自khaosod）



儘管施工期間傳出小規模土石滑落，但並未造成結構性損害。透過地面穿透雷達檢測，工程單位確認天坑附近的捷運紫線建設區域地下並無空洞存在。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）多次親赴現場視察，包括進行突擊式深夜巡檢，親自督導工程進度並為工作人員加油打氣。他於27日表示，「修復工程按計畫推進中，每個施工階段都必須遵循最高安全標準。」目前所有高風險區域已完成人員疏散，鋼筋混凝土鋪設作業也已到位，確保地基穩定性。

受到天坑事件影響，一度撤離病患並停止看診的瓦齊拉醫院已於28日陸續恢復正常營運。院方要求所有車輛必須統一使用桑森路主要入口進出，醫院人行道仍維持封閉狀態，施工區域持續實施管制措施。