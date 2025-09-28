　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後2地留意雷陣雨　中秋節前後又有熱帶擾動發展

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

太平洋高壓增強，目前台灣上空幾乎沒有雲系，今天上半天各地晴朗穩定，午後東南部及各地山區留意雷陣雨。中秋節前後在菲律賓東方海面的熱帶擾動有機會生成，可能帶來水氣影響台灣，屆時花東、恆春降雨機率高，其他地區也有午後雷陣雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，目前西北太平洋有2個颱風，博羅依颱風今天上午在鵝鑾鼻西南西方1330公里，向西北西前進，預計入夜後從越南一帶登陸，對台灣沒有影響；浣熊颱風目前在台北東北東方4000公里以上，距離更遠，對台灣也沒有影響。

林定宜表示，菲律賓東方到南海目前為大低壓區，有擾動在消消長長，中秋節前後在菲律賓東方海面的熱帶擾動有機會生成，發展位置、路徑跟強度都有不確定性，可能帶來水氣間接影響台灣，因此中秋節前後在花東、恆春半島降雨機率高，其他地區也有午後雷陣雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲今天各地天氣概況。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，今天上半天晴朗，午後東南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，明天午後雷陣雨較多，東南部及各地山區有雨，並持續到晚間，西半部也有零星短暫陣雨。

他表示，周二至周五午後雷陣雨範圍縮小，環境偏南風，午後南部地區及各地山區有零星短暫陣雨，周五恆春半島有局部短暫雨。下周日菲律賓東方為大低壓區，有擾動生成機會，屆時南邊水氣增多，且環境偏東風，花東一帶也有局部短暫陣雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨。 

溫度方面，他表示，未來一周高壓勢力較強，各地高溫炎熱，今天西半部高溫約33至35度，東半部32至33度，大台北地區及中南部近山區平地有36度機率，中午前後紫外線偏強，提醒民眾留意。另外，今天到明天東南部沿海、綠島及蘭嶼仍有長浪機率。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲大台北地區及中南部近山區平地有36度機率。（圖／氣象署提供）

午後雷雨連2天擴大　下周六熱帶擾動醞釀

午後雷雨連2天擴大　下周六熱帶擾動醞釀

未來一周晴朗炎熱，局部飆破36度，明天(28日)北海岸、東半部與恆春半島有迎風面降雨，午後雷雨區連2天逐日擴大，其中明天中南部及山區午後有雷陣雨，周一起擴及整個西半部。下周六菲律賓附近恐有熱帶擾動生成，路徑影響台灣機率低，不過東半部降雨將增多。

教師節午後雷雨擴大　快10月了還在熱！高壓盤據一周

教師節午後雷雨擴大　快10月了還在熱！高壓盤據一周

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

周日午後雷雨擴大　下周又有熱帶系統發展

周日午後雷雨擴大　下周又有熱帶系統發展

教師節連假高溫飆36度　午後雷陣雨突襲

教師節連假高溫飆36度　午後雷陣雨突襲

