生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教師節午後雷雨擴大　快10月了還在熱！高壓盤據一周

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,兒童,孩童,暑假,天氣,極端氣候,高溫警示,中暑,酷暑,烈日,防曬,公園噴水池,戲水,悶熱,短袖,曬傷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲高壓影響，未來一周白天高溫炎熱，部分地區有午後雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受太平洋高壓影響，未來一周高溫炎熱，南部和各山區有午後雷陣雨，其中明天(28日)教師節午後雷雨區擴大至整個中南部及各山區。由於已接近10月依舊炎熱，氣象署表示，未來7天高壓盤據，北方冷空氣難以靠近台灣；另10月上旬南海到菲律賓東方海面環境有利熱帶擾動發展。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天要留意高溫，西半部高溫約34到36度，特別是北北基、桃園、中南部近山區，有部分36度以上高溫，東部則上看32到33度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲高溫預測。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣部分，曾昭誠說明，今天到明天台灣受太平洋高壓影響，天氣晴朗穩定，明天起到未來一周，太平洋高壓仍直接影響台灣天氣，降雨和雲量比較少。

其中降雨部分，曾昭誠指出，今天和明天受太平洋高壓南側影響，東風迎風面的北海岸、東半部、恆春半島不定時有零星降雨，降雨不會太多，偶有下雨，山區、南部地區有午後雷陣雨；明天中部午後雷陣雨範圍也會稍微比較多。

曾昭誠表示，周一到周五午後雷陣雨持續，但受太平洋高壓影響，午後雷雨範圍和量值更少一點，山區和南部有午後雷陣雨；各地普遍高溫炎熱，西部有36度以上高溫；北海岸、東半部、恆春半島留意長浪。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，南海和日本東方海面各有一個颱風，曾昭誠說明，位於南海的颱風未來持續朝中南半島移動，日本東方海面的颱風將往東北移動，兩者對台灣都沒有影響。

後續熱帶擾動發展趨勢，曾昭誠指出，未來一周台灣附近和偏北地區為太平洋高壓範圍，未來7天天氣受高壓影響，10月上旬南海到菲律賓東方海面為有利熱帶擾動發展的環境，將有熱帶擾動發展，方向和強度要等開始發展過後才會有確定答案。

至於秋天冷空氣，曾昭誠說，未來至10月上旬仍受太平洋高壓影響，北方冷空氣南下很難靠近台灣附近，仍以高溫炎熱天氣為主。

09/26 全台詐欺最新數據

即／馬太鞍溪下游又見遺體　疑為光復鄉失聯者

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，截至今(27)日上午9時，已造成15死7失聯78傷。今日上午，民眾在距離馬太鞍溪下游約25公里處的米棧社區活動中心附近，意外發現一具男性遺體，隨即通報。消防人員趕抵後，將遺體打撈上岸，疑似為失聯多日住光復鄉大同村的64歲蔡姓男子，蔡男家屬正透過視訊確認遺體身分。

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

帶小孩看樺加沙風浪　港父涉虐童被逮捕

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

他買雨鞋花蓮當志工　運將塞500元贊助

