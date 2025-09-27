教師節午後雷雨擴大　快10月了還在熱！高壓盤據一周

▲高壓影響，未來一周白天高溫炎熱，部分地區有午後雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受太平洋高壓影響，未來一周高溫炎熱，南部和各山區有午後雷陣雨，其中明天(28日)教師節午後雷雨區擴大至整個中南部及各山區。由於已接近10月依舊炎熱，氣象署表示，未來7天高壓盤據，北方冷空氣難以靠近台灣；另10月上旬南海到菲律賓東方海面環境有利熱帶擾動發展。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天要留意高溫，西半部高溫約34到36度，特別是北北基、桃園、中南部近山區，有部分36度以上高溫，東部則上看32到33度。

▲高溫預測。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣部分，曾昭誠說明，今天到明天台灣受太平洋高壓影響，天氣晴朗穩定，明天起到未來一周，太平洋高壓仍直接影響台灣天氣，降雨和雲量比較少。

其中降雨部分，曾昭誠指出，今天和明天受太平洋高壓南側影響，東風迎風面的北海岸、東半部、恆春半島不定時有零星降雨，降雨不會太多，偶有下雨，山區、南部地區有午後雷陣雨；明天中部午後雷陣雨範圍也會稍微比較多。

曾昭誠表示，周一到周五午後雷陣雨持續，但受太平洋高壓影響，午後雷雨範圍和量值更少一點，山區和南部有午後雷陣雨；各地普遍高溫炎熱，西部有36度以上高溫；北海岸、東半部、恆春半島留意長浪。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，南海和日本東方海面各有一個颱風，曾昭誠說明，位於南海的颱風未來持續朝中南半島移動，日本東方海面的颱風將往東北移動，兩者對台灣都沒有影響。

後續熱帶擾動發展趨勢，曾昭誠指出，未來一周台灣附近和偏北地區為太平洋高壓範圍，未來7天天氣受高壓影響，10月上旬南海到菲律賓東方海面為有利熱帶擾動發展的環境，將有熱帶擾動發展，方向和強度要等開始發展過後才會有確定答案。

至於秋天冷空氣，曾昭誠說，未來至10月上旬仍受太平洋高壓影響，北方冷空氣南下很難靠近台灣附近，仍以高溫炎熱天氣為主。