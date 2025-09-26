教師節連假高溫飆36度　午後雷陣雨突襲

▲教師節連假炎熱，局部高溫飆36度，午後有雷陣雨。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

教師節3天連假明天(27日)登場，今天台灣附近水氣偏多，基隆北海岸、東半部、恆春半島及山區有零星降雨，隨水氣逐漸通過，明天起各地多雲到晴，氣溫偏高，局部高溫飆破36度，明天至周日台灣附近維持偏東風，西半部氣溫高，東部偶有零星陣雨；下周一至下周四風場轉弱，各地多雲到晴，以午後雷陣雨為主。

中央氣象署預報員朱美霖表示，目前台灣東半部上空有明顯對流雲系，加上南方水氣移入，今天各地雲量偏多，局部地區降雨。受雲系影響，中央山脈以西包括基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島和山區附近出現零星斷續降雨，沿岸累積雨量較明顯，日累積雨量約15至30毫米。

至於颱風動態，朱美霖說明，西北太平洋上有兩個颱風，博羅依颱風今天上午8時位於鵝鑾鼻南南東方1080公里海面，通過菲律賓南方群島後，預計明後兩天通過南海，下周一進入中南半島。期間雖相對接近台灣，但距離仍有一段，主要影響為東半部及恆春半島海象，將有長浪發生。

另朱美霖指出，浣熊颱風則往東北方向移動，對台灣沒有影響，未來幾天將逐漸轉為溫帶氣旋。

降雨趨勢方面，朱美霖說，今天到周日台灣受偏東風影響，南方有颱風通過，周日到下周一隨博羅依颱風進入中南半島後，台灣附近高壓東移，東風減弱。下周一、二台灣風場不明顯，為弱東風環境，白天多雲到晴，以午後降雨為主。

周六至周日天氣回穩，朱美霖分析，白天將以午後雷陣雨為主，東半部、恆春半島仍有迎風面降雨，中午過後山區及南部雨勢明顯，晚間降雨減緩。下周一至周四迎風面降雨減少，海陸風輻合作用下，中南部清晨有零星降雨，其他地區午後雷陣雨為主。

氣溫方面，明天雲量減少，各地高溫可達33至35度，北台灣因東風沉降影響，局部地區高溫可達36度或以上。

