午後雷雨連2天擴大　下周六熱帶擾動醞釀

▲明天和周一午後雷雨區將逐日擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周晴朗炎熱，局部飆破36度，明天(28日)北海岸、東半部與恆春半島有迎風面降雨，午後雷雨區連2天逐日擴大，其中明天中南部及山區午後有雷陣雨，周一起擴及整個西半部。下周六菲律賓附近恐有熱帶擾動生成，路徑影響台灣機率低，不過東半部降雨將增多。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天到10月4日天氣晴朗穩定，各地晴到多雲，其中明天教師節基隆北海岸、東半部、恆春半島有迎風面降雨，午後中南部、其他山區有局部雷陣雨。

▲教師節連假天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

鄭傑仁進一步說明，周一(29日)午後雷雨區擴大，將擴及整個西半部地區，各山區仍有午後雷陣雨。

下周二到下周五的天氣類似，鄭傑仁指出，各地大多晴到多雲，因太平洋高壓較強，午後雨區將縮小，僅南部和各地山區有午後雷陣雨；另下周二清晨因環境風向配合，海陸風輻合效應影響，西半部有零星短暫降雨，降雨範圍較零星和局部。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

鄭傑仁說，下周六南邊在菲律賓一帶將有熱帶擾動發展，是否發展為颱風仍待觀察，但較高機率會從菲律賓東方海面經過菲律賓，再到南海，通過台灣機率低，對台灣沒有直接影響，但迎風面地區降雨將增多，其中東半部水氣變多，會開始出現迎風面降雨，包括花蓮、台東和恆春半島，午後雷陣雨仍以南部和各山區為主。

溫度部分，鄭傑仁說明，未來一周變化不大，東半部高溫約31到32度，西半部普遍約32到35度，局部高溫可到36度以上，短期內沒有冷空氣下來。此外，明後兩天台東沿海、恆春半島有長浪發生機率。

▼高溫預測。（圖／氣象署提供）