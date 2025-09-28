　
復活死精子！未婚夫戰死加薩　她「19個月後」生下他的孩子

▲▼未婚夫陣亡加薩！她19個月後生下他的種。（圖／Hadas Levy）

▲利維透過醫療技術復活未婚夫的死精子，並成功生下兩人愛的結晶。（圖／Hadas Levy）

記者王佩翊／編譯

以色列一名35歲女醫師在得知未婚夫戰死加薩後，在短短20分鐘內決定要取出愛人的精子，以留下愛的結晶。在歷經千辛萬苦後，終於成功復活精子，她則在未婚夫離世的19個月後，生下兩人的孩子，成為以色列史上首位利用陣亡軍人精子受孕的伴侶，震撼全球。

根據《紐約郵報》報導，35歲的哈達斯·利維（Hadas Levy）是一名小兒科醫師，她的未婚夫內塔奈爾·西爾伯格（Netanel Silberg）是33歲的以色列國防軍特種部隊指揮官。兩人原本計劃環遊世界、在耶路撒冷郊外建立家園，並擁有一個大家庭，甚至都已經替孩子取好名字。然而，2023年10月7日哈瑪斯的突襲卻改變了一切。

哈瑪斯在以色列造成1200人死亡，並綁架數百人後，西爾伯格深受震撼，儘管利維苦苦哀求，他仍堅持要參加加薩地面作戰，為國家盡力。

利維回憶道，「他決定要上戰場，無論如何都要去」。即使軍方建議他運用專業技能在作戰室從事後勤工作，遠離戰火，但西爾伯格仍選擇親赴前線。

西爾伯格2023年12月18日在加薩北部遭子彈擊中胸部陣亡。利維頓時陷入絕望，於是做出了一個震驚眾人的決定。利維說，「我無法接受沒有他活著的任何東西就這樣過下去，我需要他的一部分在我肚子裡成長。他是我孩子們的父親，我想當母親，如果他不在了，而我沒有孩子，那我也不想活下去。」

在得知未婚夫陣亡消息後20分鐘內，利維立即展開近乎不可能的任務：取得西爾伯格的精子以實現組建家庭的夢想。

在短短12小時內，西爾伯格的精子成功保存，但是這些精子已失去活力且無法游動。耶路撒冷哈達薩醫院的專業團隊隨即進行了長達10小時的艱難過程，努力復活這些已缺氧數小時的「死精子」。

一般活體捐贈者的樣本通常含有數百萬精子細胞，但這次僅取得9個可用細胞。不僅如此，利維還必須面對以色列複雜的法律體系，該體系決定了伴侶使用死者精子的法律和倫理權利，同時還需要克服包括自身生育治療在內的重大醫療障礙。

儘管遭遇重重困難，但在以色列國防軍寡婦孤兒組織和公益律師協助下，利維奇蹟般地在2024年10月成功懷孕，成為以色列史上首位利用陣亡軍人精子受孕的伴侶。

利維的寶寶在3個月前平安誕生，不過基於安全考量，利維拒絕透露嬰兒姓名和照片。

以色列國防軍寡婦孤兒組織執行長施洛米·納胡姆森告訴媒體，死後精子提取現已成為以色列國防軍的標準程序，「目前有超過50名以色列國防軍遺孀理論上可以懷上已故伴侶的孩子。」利維希望能為兒子添個手足，因為她還有6個胚胎可以使用。

