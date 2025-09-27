見證6千年的堅貞愛情！　百對黃金鑽石婚走紅毯披婚紗夢

▲▼ 統一企業慈善事業基金會第四屆「黃金鑽石婚․牽手情—99圓夢活動」。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

統一企業慈善事業基金會27日嘉義縣中正大學體育館，舉辦「黃金鑽石婚․牽手情—99圓夢活動」，110對銀髮佳偶們在OPEN小將、萊恩及統一獅職棒球星+UG伴郎伴娘引領下，攜手步上紅毯，更由基金會總幹事凃忠正手中接獲賀匾，現場所有來賓及家屬約2,000人，共同見證這段情牽近一甲子的美滿婚姻。

▲統一企業慈善事業基金會總幹事凃忠正。（圖／記者翁伊森攝）

活動表揚了結縭53年以上的黃金鑽石婚楷模110對，見證110對長輩珍惜婚姻的態度及感情。只見20、30年代為家庭付出無法穿白紗出嫁而遺憾的阿嬤們有機會一圓婚紗夢，更有穿白紗的阿嬤，眼角泛著淚光，激動地說：「活到這麼大年紀，沒想到還能有機會穿上婚紗，和老伴一起走紅毯，心裡滿是歡喜與感動！」在儀式中，阿公親手為阿嬤配戴新娘頭花，寓意開枝散葉、子孫綿延。隨後並邀請三對婚齡最長的佳偶共同切下三層結婚蛋糕，把現場氣氛推向最高潮，洋溢著溫馨與喜悅。

▲嘉義縣長翁章梁出席統一企業慈善事業基金會第四屆「黃金鑽石婚․牽手情—99圓夢活動」獻上祝福。（圖／記者翁伊森攝）

凃忠正表示，這次活動能順利的開辦，要感謝各界人士和集團內部各個關係企業的鼎力贊助，統一社福會還特別前往阿公阿嬤府上拍攝溫馨有趣的短片，也規劃了現場直播阿公阿嬤梳妝打扮的畫面，供參加盛會的全體嘉賓觀賞也留下了生命中永難忘懷的深刻回憶。

▲嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜也陪同鄉內長者出席「黃金鑽石婚․牽手情—99圓夢活動」。（圖／記者翁伊森攝）

基金會成立47年，服務內容除了急難救助的業務外，在殘障、濟急、困學、醫療、育幼、養老等方面也投入了相當多的服務及資源，此次「黃金鑽石婚․牽手情— 99圓夢活動」的籌辦，一方面是以實際的行動響應政府對老人族群的關懷，善盡社會企業的責任，另一方面更希望通過集團與異業相結合的方式，共同喚起社會大眾對台灣已邁入高齡社會之後老人照顧問題的重視。

▲統一獅啦啦隊也出席「黃金鑽石婚․牽手情—99圓夢活動」表演。（圖／記者翁伊森攝）



此場精心規劃的活動，參加的每對長輩佳偶除了走紅毯、拍攝婚紗照及全家福照外，也拿到了主辦單位統一企業基金會所貼心準備的貴賓禮：包括名牌後背包、保溫杯、保冷袋、長輩拐杖、掛脖冷扇、日本進口沐浴乳暨香皂禮盒、日本調酒、紀念賀匾、新鮮捧花、極品相思紅豆糕、婚禮小物、聖保羅雙層喜餅等一系列精美禮品；現場受訪的阿嬤開心的表示今日有夠歡喜，也為長輩們留下難忘的幸福回憶。

▲統一基金會百對黃金鑽石婚長青配偶。（圖／記者翁伊森攝）