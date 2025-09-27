　
國際

微軟喊卡！以色列「8200部隊」用Azure監聽、分析百萬通電話

微軟高層證實已停用以色列軍隊的AI服務。（圖／達志／美聯社）

微軟高層證實已停用以色列軍隊的AI服務。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

微軟（Microsoft）近日中止以色列軍方精銳情報單位8200部隊使用其雲端與人工智慧技術，原因是該部隊被揭露利用Azure平台進行大規模監控，蒐集並分析加薩（Gaza）與約旦河西岸（WestBank）數百萬名巴勒斯坦平民的通話紀錄。

根據《衛報》調查，這項合作早在2021年啟動，當時微軟執行長納德拉（SatyaNadella）與8200部隊指揮官薩列爾（YossiSariel）會面後，雙方合作將龐大的情報資料轉移至Azure。8200部隊隨後建立系統，讓情報人員能蒐集、重播並分析整個人口的行動電話內容，內部甚至流傳一句口號：「每小時一百萬通電話」。

據稱，這套監控資料庫規模高達8,000太位元組（terabytes），一度存放於荷蘭的微軟資料中心。《衛報》報導曝光後，8200部隊隨即緊急將資料移出，並計畫轉存至亞馬遜網路服務（AmazonWebServices）。

外部壓力也隨之升高。微軟內部爆發「NoAzureforApartheid」員工運動，美國總部與歐洲資料中心都出現抗議。微軟副主席兼總裁史密斯（BradSmith）在9月寄給員工的郵件中明言，公司已「停止並停用以色列國防部某單位的一組服務」，強調「不會提供技術來促進對平民的大規模監控」。

《衛報》與《+972雜誌》、《LocalCall》共同調查顯示，這些雲端資料甚至被用於加薩空襲的前期規劃。這一發現促使微軟啟動第二次由高偉律師事務所（Covington&Burling）主導的獨立審查。史密斯在備忘錄中承認，外媒揭露了公司因隱私政策限制而未能自行得知的細節，並表示調查仍在持續。

微軟的決定，結束了8200部隊三年來對Azure的使用。雖然官方聲明強調終止僅限部分雲端與人工智慧服務，不影響以色列國防軍作為長期客戶的其他合作，但這仍是自加薩戰爭爆發以來，首例已知美國科技企業撤回對以色列軍方提供服務的案例。

聯合國調查委員會近期裁定以色列在加薩犯下種族滅絕罪行，雖遭以方否認，但不少國際法專家支持此結論。報導同時引發外界關注：將敏感軍事資料存放於海外第三方雲端，是否將成為以色列內部安全政策的新爭議。

