　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國最新企業黑名單！涉以色列爭議地業務　Airbnb、Booking入列

▲▼ 跨國旅宿訂房業者Airbnb。（圖／路透）

▲跨國旅宿訂房業者Airbnb被聯合國列入企業黑名單。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

聯合國人權辦公室27日公布新版「企業黑名單」，點名158家企業涉及在以色列約旦河西岸（West Bank）經營業務，恐加劇巴勒斯坦人權惡化。名單中不乏知名旅宿平台Airbnb、Booking.com及智遊網（Expedia），再次引發國際關注。

根據《路透社》報導，今年新增68間公司、移除7間，數量創下新高。被移除的包括英國的Opodo及西班牙的eDreams ODIGEO，理由是已不再涉及爭議業務。

大型旅遊平台多年未除名

Airbnb、Booking和Expedia早在2020年首次名單出現時就被點名，至今仍未剔除。Expedia強調，他們只是連結旅客與獨立經營的住宿，部分房源雖在爭議地區，但都有明確標示，並遵循國際法與制裁規範。Airbnb與Booking則尚未回應。

名單涵蓋多國跨國企業，包括美國、加拿大、德國、法國及中國等，新入列的德國大型水泥商海德堡建材（Heidelberg Materials AG）則表示，已停止在被占領的巴勒斯坦地區經營，對遭列名提出異議。

▲▼以色列在約旦河西岸城市哲寧（Jenin）的軍事活動壓迫，讓當地人愈發憤怒。（圖／路透）

▲以色列援引聖經與歷史淵源，否認國際法院2024年將約旦河西岸認定為「被占領區」的裁定。（圖／路透）

以色列痛批「政治偏見」

以色列對此強烈反彈，駐日內瓦代表團聲明痛批名單是「黑名單」，針對的卻是「沒有做錯事的企業」，並強調國際法並未普遍禁止企業在衝突地區營運。以色列援引聖經與歷史淵源，否認國際法院2024年將約旦河西岸認定為「被占領區」的裁定，主張這片土地只是「有爭議」。

國際壓力持續升高

雖然名單本身沒有制裁效力，但可能引發投資人壓力及消費者抵制。外界指出，自去年10月以來，以色列在加薩（Gaza）的軍事行動與約旦河西岸突襲升溫，國際社會對企業涉入定居點問題的審視更趨嚴格。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）強調，這份報告凸顯企業在衝突地區的責任，必須確保業務不會助長人權侵害，並呼籲各國政府採取行動。

民間團體則認為，這份自2016年設立的資料庫，能提升透明度，促使企業重新檢視在約旦河西岸的營運模式。

自1967年戰爭以來，以色列持續擴張定居點，建設道路與基礎設施切割巴勒斯坦土地，讓兩國方案更加遙遠。聯合國最新調查更直指，以色列政策展現「明確意圖」強迫巴勒斯坦人遷離、擴大定居點並最終吞併約旦河西岸，但以色列政府則強烈駁斥。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美麗島民調／賴清德滿意度35.5％止跌回升　卓榮泰滿意度31
救災再添生力軍！　800台高壓水槍送到光復了
21歲前英超兵工廠小將撞牆！比賽中意外過世
獨／台中新光三越復業內部搶先看　櫃哥姐激動拭淚：高興到失眠
連假首日！光復市區湧數千志工　百公尺「鏟子超人」人龍畫面曝
快訊／外交部前部長程建人離世　享壽86歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本女市長帶「已婚男下屬」開房10次！　陷不倫硬辯：談公事

聯合國最新企業黑名單！涉以色列爭議地業務　Airbnb、Booking入列

微軟喊卡！以色列「8200部隊」用Azure監聽、分析百萬通電話

花蓮光復鄉「衛星對比照」曝光！　建築全遭泥沙淹沒

祕魯神廟旁挖出2300年古墓！　12死者臉朝下、綁手碎頭疑遭獻祭

不再執著美國夢！　亞馬遜台籍工程師看淡H-1B：計畫回台創業

川普擬依「晶片數量」對電子產品課稅！　牙刷、筆電皆受衝擊

川普擴大徵稅範圍！專利藥品飆100%　重型卡車、家具全中箭

聯大第4日友邦再發聲！　聖文森總理：長期排拒台灣不合理

台海若爆戰火　專家警告：俄羅斯恐成中國強大後盾

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

日本女市長帶「已婚男下屬」開房10次！　陷不倫硬辯：談公事

聯合國最新企業黑名單！涉以色列爭議地業務　Airbnb、Booking入列

微軟喊卡！以色列「8200部隊」用Azure監聽、分析百萬通電話

花蓮光復鄉「衛星對比照」曝光！　建築全遭泥沙淹沒

祕魯神廟旁挖出2300年古墓！　12死者臉朝下、綁手碎頭疑遭獻祭

不再執著美國夢！　亞馬遜台籍工程師看淡H-1B：計畫回台創業

川普擬依「晶片數量」對電子產品課稅！　牙刷、筆電皆受衝擊

川普擴大徵稅範圍！專利藥品飆100%　重型卡車、家具全中箭

聯大第4日友邦再發聲！　聖文森總理：長期排拒台灣不合理

台海若爆戰火　專家警告：俄羅斯恐成中國強大後盾

Wing Stars林浠、米妮唱出阿美古調　MINGO韓國古典舞驚豔大巨蛋

上車舞女團無預警解散！台灣成員才剛奪冠就被摘　首發聲：幸福太突然

智囊團曝光！　郝龍斌閉關備戰國民黨主席辯論會

40萬有找！Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開　台灣敲碗快來台

救災再添生力軍！　800台高壓水槍送到光復了

王心凌捐100萬被質疑「藝人好賺」！他吐殘酷內幕：歌手月賺不到幾千

拉斐拉再見安打氣走老虎　紅襪睽違4年重返季後賽

軍艦月初才經台海　林佳龍會晤加拿大國安事務訪團：盼深化台加合作

日本女市長帶「已婚男下屬」開房10次！　陷不倫硬辯：談公事

帶小孩看樺加沙風浪　港父涉虐童被逮捕！

【令人鼻酸】特搜搭直升機空降佛祖街　女兒合十祈求：我們在等妳

國際熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

以色列總理聯合國大會演說　多國代表離席

三星家族會長驚爆秘密選妃　瘋玩「黑絲高跟鞋」如魷魚遊戲

川普擬推「半導體美造、進口各半」　台積電擬受惠

性感一字馬爆紅　日正妹Coser驚傳病逝

外國人搭台灣高鐵　見乘客「手機都同畫面」

五角大廈急召「高階將領」返美開會

英特爾拉「台積電投資」飆4.44％　台積電ADR反跌1.20％

不演了？川普當面酸土耳其總統最懂選舉舞弊

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

川普擴大徵稅　專利藥品飆100%

川普揚言奪回阿富汗美軍基地　中俄巴伊聯合聲明反對

以色列總理聯大演說　巴西等多國集體離席

3女遭性侵虐殺全程直播　最後身影曝光

更多熱門

相關新聞

微軟喊卡！以色列「8200部隊」用Azure監聽、分析百萬通電話

微軟喊卡！以色列「8200部隊」用Azure監聽、分析百萬通電話

微軟（Microsoft）近日中止以色列軍方精銳情報單位8200部隊使用其雲端與人工智慧技術，原因是該部隊被揭露利用Azure平台進行大規模監控，蒐集並分析加薩（Gaza）與約旦河西岸（WestBank）數百萬名巴勒斯坦平民的通話紀錄。

李強聯合國發言：世界變亂之際要共築和平

李強聯合國發言：世界變亂之際要共築和平

聯大第4日　聖文森總理：長期排拒台不合理

聯大第4日　聖文森總理：長期排拒台不合理

台海若爆戰火　專家：俄恐成中國強大後盾

台海若爆戰火　專家：俄恐成中國強大後盾

美軍炸完續挖　伊朗「地下核碉堡」曝光

美軍炸完續挖　伊朗「地下核碉堡」曝光

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊約旦河西岸聯合國AirbnbBookingExpedia

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

光復「浴室超人」是她們！

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

史書華稱「縣府害軍卡被沖走」　馬文君抓包造謠

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

家家：花蓮救災不用感謝政府　貼文炎上

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血父子被讚爆

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面