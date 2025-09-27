聯合國最新企業黑名單！涉以色列爭議地業務　Airbnb、Booking入列

▲跨國旅宿訂房業者Airbnb被聯合國列入企業黑名單。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國人權辦公室27日公布新版「企業黑名單」，點名158家企業涉及在以色列約旦河西岸（West Bank）經營業務，恐加劇巴勒斯坦人權惡化。名單中不乏知名旅宿平台Airbnb、Booking.com及智遊網（Expedia），再次引發國際關注。

根據《路透社》報導，今年新增68間公司、移除7間，數量創下新高。被移除的包括英國的Opodo及西班牙的eDreams ODIGEO，理由是已不再涉及爭議業務。

大型旅遊平台多年未除名

Airbnb、Booking和Expedia早在2020年首次名單出現時就被點名，至今仍未剔除。Expedia強調，他們只是連結旅客與獨立經營的住宿，部分房源雖在爭議地區，但都有明確標示，並遵循國際法與制裁規範。Airbnb與Booking則尚未回應。

名單涵蓋多國跨國企業，包括美國、加拿大、德國、法國及中國等，新入列的德國大型水泥商海德堡建材（Heidelberg Materials AG）則表示，已停止在被占領的巴勒斯坦地區經營，對遭列名提出異議。

▲以色列援引聖經與歷史淵源，否認國際法院2024年將約旦河西岸認定為「被占領區」的裁定。（圖／路透）



以色列痛批「政治偏見」

以色列對此強烈反彈，駐日內瓦代表團聲明痛批名單是「黑名單」，針對的卻是「沒有做錯事的企業」，並強調國際法並未普遍禁止企業在衝突地區營運。以色列援引聖經與歷史淵源，否認國際法院2024年將約旦河西岸認定為「被占領區」的裁定，主張這片土地只是「有爭議」。

國際壓力持續升高

雖然名單本身沒有制裁效力，但可能引發投資人壓力及消費者抵制。外界指出，自去年10月以來，以色列在加薩（Gaza）的軍事行動與約旦河西岸突襲升溫，國際社會對企業涉入定居點問題的審視更趨嚴格。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）強調，這份報告凸顯企業在衝突地區的責任，必須確保業務不會助長人權侵害，並呼籲各國政府採取行動。

民間團體則認為，這份自2016年設立的資料庫，能提升透明度，促使企業重新檢視在約旦河西岸的營運模式。

自1967年戰爭以來，以色列持續擴張定居點，建設道路與基礎設施切割巴勒斯坦土地，讓兩國方案更加遙遠。聯合國最新調查更直指，以色列政策展現「明確意圖」強迫巴勒斯坦人遷離、擴大定居點並最終吞併約旦河西岸，但以色列政府則強烈駁斥。