半個台灣「鏟子超人都來了」　震撼一幕曝光！網暖：最有意義的連假

▲月台上站滿熱血的民眾。（圖／penny1000623提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

網搜小組／劉維榛報導

今年的教師節連假特別有意義！一名男網友在車站捕捉到感人一幕，月台上滿滿的「鏟子超人」，人人手提物資、肩扛鐵鏟，甚至穿雨鞋直奔災區，讓他激動直呼「有你們真好！」照片曝光後，網友暖喊「連假最有意義的事，還好有9/28連假讓大家多一天可以去幫忙」、「超多超人英雄，好感動！」

一名男網友在Threads振奮表示，他今天在花蓮車站看到感人一幕，月台上站了滿滿的「鏟子超人」，每個人大包小包物資、清淤泥工具，甚至直接穿著雨鞋要趕去災區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面可見，從月台最前方到最尾端，全都是熱血民眾，這畫面讓原PO內心更是感動無比，「半個台灣的鐵鏟超人準備進光復城，有你們真好！」

▲大家全都要去光復車站救災。



超暖一幕曝光後，網友也暖喊，「這應該是連假最有意義的事，還好有9/28連假讓大家多一天可以去幫忙，真的謝謝你們」、「謝謝大家所有的救災超人，好人一生平安！好感動呀」、「超多超人英雄，好感動，感謝你們」、「看到滿滿鏟子超人真的很安心，台灣人就是這麼可愛又可靠」。

值得注意的是，民眾想前往光復鄉救災，務必多帶防蚊液保護，而且是要防小黑蚊專用的成分，就有苦主發文喊話「待過花蓮的人都知道，小黑蚊是花蓮特產，最喜歡外地來的人類！」同時要記得多穿一層防護避免被叮，像是袖套、褲襪、長襪等，「沒有土生土長大的沒有免疫的，相信我寧願熱死，也不要癢死！」

※文章獲得penny1000623授權提供。