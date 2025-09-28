　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公路局公布今省道12處易塞路段　國道客運仍有空位

▲中秋連假，蘭陽隧道南口至蘇花改蘇澳隧道入口，及太魯閣大橋北端至崇德端實施大客車優先道措施。（圖／記者游芳男攝）

▲今天部分路段將出現觀光旅遊車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者周湘芸／台北報導

今天是教師節連假第2天，交通部公路局預估，部分路段將出現觀光旅遊車潮，如北部台64線接國3中和交流道等5路段，以及主要城際道路、觀光景點周邊等7路段，已請客運業者籌備充足運能，目前仍有空位，呼籲民眾多利用公共運輸。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，主要為銜接國道的台64線中和路段、台65線土城路段、台74線霧峰路段及台88線鳳山至五甲路段與城際道路台61線南下中彰大橋路段。公路客運部分，昨天西部國道客運共計行駛5762班次，疏運10萬3358人；東部國道客運路線共計行駛1632班次，疏運2萬9834人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天天氣良好，公路局預估，部分路段將有觀光旅遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路，如北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部台74線台中環線接國3霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

主要城際道路為中部台61線中彰大橋路段；觀光景點周邊道路包括，北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段等。

公路局指出，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護，及加強違規取締等交通管制措施，也已請客運業者於連假期間籌備充足運能，呼籲民眾多加利用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
載女兒外出中刀1死1傷！　身分背景曝
光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來
進軍台灣5年！　購物商城宣布結束服務
議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點
高雄公司負責人與女兒中刀躺車內　1死1重傷
勘災跳過他家！縣府回應「經過沒看到人」　曝沒進去原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵今再加開8列次、增停15列次　支援花蓮光復救災需求

半個台灣「鏟子超人都來了」　震撼一幕曝光！網暖：最有意義的連假

午後2地留意雷陣雨　中秋節前後又有熱帶擾動發展

光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來

師大「暖陽紓困專案」　補助花蓮受災學生2萬元

進軍台灣5年！「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

醫療站超缺舒跑！鏟子超人「帶1物超重要」　苦主熱死：也不要癢死

公路局公布今省道12處易塞路段　國道客運仍有空位

立榮航空11月17日起將收二次改票手續費　降低旅客重複訂位

「鏟子超人」看過來　光復鄉實施交通管制

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

台鐵今再加開8列次、增停15列次　支援花蓮光復救災需求

半個台灣「鏟子超人都來了」　震撼一幕曝光！網暖：最有意義的連假

午後2地留意雷陣雨　中秋節前後又有熱帶擾動發展

光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來

師大「暖陽紓困專案」　補助花蓮受災學生2萬元

進軍台灣5年！「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

醫療站超缺舒跑！鏟子超人「帶1物超重要」　苦主熱死：也不要癢死

公路局公布今省道12處易塞路段　國道客運仍有空位

立榮航空11月17日起將收二次改票手續費　降低旅客重複訂位

「鏟子超人」看過來　光復鄉實施交通管制

南韓資料中心鋰電池火災癱瘓　搶修後部分服務恢復運作

身分背景曝！高雄建商前負責人疑投資失利　載女兒外出中刀1死1傷

高雄男逆向撞死女騎士！酒測值高達1.17　法官裁定羈押

台鐵今再加開8列次、增停15列次　支援花蓮光復救災需求

曝柯文哲又有腎結石　陳佩琪結論：他喝北所水半年就會跑出石頭

鶴茶樓連開2店插旗新北、高雄　3款飲品限時免費喝

趙露思新戲遭于朦朧案牽連！「17人聚會歌手成員」也有演　網怒抵制

天后席琳娜結婚了！「賓客都是大咖」她披絕美白紗…甜吻老公全被拍

《96分鐘》信義區封街、完整還原高鐵場景　再創國產動作災難片新高度

28歲瘦男突心肌梗塞險猝死　醫曝「1原因」：年輕就可能發病

【鏟子超人注意！】花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

生活熱門新聞

可能有雙颱！　最新預測曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

賑災基金會：捐款直接撥給災民

遠離河岸！馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」　V形缺口持續下切

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

明變天！　西北雨擴大

70位老人家沒東西吃！　花蓮大同村鄰長求救曝：包子饅頭啃了3天

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

外籍鏟子超人救災喊：我住花蓮　身分被神出

「10月有3周放3天」像試辦周休三日！

志工超人去光復前看這　救災地圖一覽

更多熱門

相關新聞

國道中午還在塞「1路段紫爆」　下午防7處地雷

國道中午還在塞「1路段紫爆」　下午防7處地雷

今日（9/27）為教師節連續假期首日，由於天氣晴朗，各地出現出遊車潮，國道上午3起事故一度造成回堵塞車，另國3南港聯絡道南向路段中午也出現「紫爆」，時速僅剩4公里。高公局預判，下午還有一波車潮，國道下午有7路段易塞。

出遊車潮湧現　公路局點名「11處省道」壅塞熱點

出遊車潮湧現　公路局點名「11處省道」壅塞熱點

台20線路基坍塌阻斷道路　公路局預計傍晚5時搶通

台20線路基坍塌阻斷道路　公路局預計傍晚5時搶通

樺加沙颱風影響　公路局晚間預警性封閉17路段

樺加沙颱風影響　公路局晚間預警性封閉17路段

明後天東部嚴防豪雨　公路局示警台9線等13路段要注意

明後天東部嚴防豪雨　公路局示警台9線等13路段要注意

關鍵字：

省道塞車

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

《黑澀會》薔薔真的脫光！

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

賑災基金會：捐款直接撥給災民

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面