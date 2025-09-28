公路局公布今省道12處易塞路段　國道客運仍有空位

▲今天部分路段將出現觀光旅遊車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者周湘芸／台北報導

今天是教師節連假第2天，交通部公路局預估，部分路段將出現觀光旅遊車潮，如北部台64線接國3中和交流道等5路段，以及主要城際道路、觀光景點周邊等7路段，已請客運業者籌備充足運能，目前仍有空位，呼籲民眾多利用公共運輸。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，主要為銜接國道的台64線中和路段、台65線土城路段、台74線霧峰路段及台88線鳳山至五甲路段與城際道路台61線南下中彰大橋路段。公路客運部分，昨天西部國道客運共計行駛5762班次，疏運10萬3358人；東部國道客運路線共計行駛1632班次，疏運2萬9834人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天天氣良好，公路局預估，部分路段將有觀光旅遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路，如北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部台74線台中環線接國3霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

主要城際道路為中部台61線中彰大橋路段；觀光景點周邊道路包括，北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段等。

公路局指出，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護，及加強違規取締等交通管制措施，也已請客運業者於連假期間籌備充足運能，呼籲民眾多加利用。