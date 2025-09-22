樺加沙颱風影響　公路局晚間預警性封閉17路段

▲南橫公路。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風影響，今天晚間花東地區將有大雨及豪雨，公路局截至晚間8時預警性封閉17處路段，並呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路。

預警性封閉路段：

1.臺東縣太麻里鄉台9線391K+500~426K+200 (新香蘭至南興路段)，預計於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2.臺東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600(金崙大橋)，預計於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3. 屏東縣獅子鄉台9線437K+580~449K+200(草埔至新路路段)，預計於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4. 臺東縣達仁鄉台9戊線0K+350~16K+151(安朔至草埔路段)，預計於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5. 花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，預計於114年9月22日21時起只出不進，22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6. 高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃)，預計於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7. 高雄市桃源區台20線79K~89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)，預計於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8. 高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)，預計於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

9. 高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)，預計於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

10. 高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽)，已於9月22日17時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

11. 臺東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)，預計於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

12. 花蓮縣富里鄉台23線7K~16K+840(豐南至臺東縣界路段)，預計於114年9月22日21時起只出不進，22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

13. 臺東縣東河鄉台23線16k+840~25k+100(北源路段)，預計於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

14. 屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)，已於9月22日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

15. 高雄市六龜區台27線11K+500~24K+500(中興至大津路段)，預計於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

16. 高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4k+800(三明火路段)，預計於9月22日22時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

17. 高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段)，預計於9月22日22時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。