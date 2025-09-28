國民黨主席第2場辯論會落幕　鄭麗文網路投票68％支持度居冠

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

媒體舉辦的第二場國民黨主席辯論會昨日舉行，受邀的五位候選人各抒己見，郝龍斌說自己民調支持度排名第一，是最適合的黨魁人選；鄭麗文承諾如果當選，會做一個「行動黨主席」，並突破南台灣綠色執政的魔力。而根據最新網路投票結果顯示，有68%網友支持鄭麗文擔任下一屆國民黨主席。

國民黨主席候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中以及蔡志弘昨日於辯論會上同台較量，中天新聞也在YouTube頻道社群上，以「看完第二場國民黨主席辯論，你支持誰當下一任國民黨主席？」為題發起網路投票，截至晚間8時30分，有3.9萬名網友參與投票，結果顯示，鄭麗文68%、羅智強16％、張亞中10%、郝龍斌6%。

郝龍斌昨表示，黨意不能脫離民意，根據媒體民調，自己的支持度在所有候選人中排名第一，無論化解政黨對立與改善兩岸關係，他都是最適合的人選。郝還說，黨主席不是「一個人的武林」，如果當選，他會拿出無私的態度，而且不會以黨主席做為跳板，參選總統，並要促成「藍白合」，推動在野合作，從中央到地方組成聯合政府。

鄭麗文指出，未來新的黨主席必須展現行動力與暴發力，贏回政權，如果當選，自己會做一個「行動黨主席」，走出辦公室，並突破南台灣綠色執政的魔力。

羅智強則重申，要恢復國民黨的光榮感，強調國民黨是能夠創造兩岸和平、開創兩岸新局的政黨，兩岸未來的政治安排是否要走向統一，那是漫長的過程，在過程當中和平及兩岸人民友善對待彼此都是前提，這一點國民黨做得到。