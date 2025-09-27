盧秀燕卸任如何發光？郝龍斌提徵召　羅智強、張亞中為主席任期交鋒

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席選舉第2場辯論會今（27日）登場，媒體人董智森問到，台中市長盧秀燕明年底卸任市長後，下任主席如何繼續讓盧有光和熱？郝龍斌讚賞盧穩住中台灣的奉獻精神，若未來盧是唯一總統候選人，當然可以徵召她；鄭麗文說，相信盧在卸任後會無縫接軌進入總統參選模式；張亞中則強調會建立公平公正制度，「現在民調高，難道就表示2年後民調還高嗎？」；羅智強則說，盧就是當今的共主，大家應該齊心保護，否則只會變「太陽餅」跟賴清德打架。

郝龍斌說，大家知道，當初他是支持盧市長選黨主席，他認為，黨主席跟總統候選人是同個人，對於未來總統大選最好的運作。郝說，盧不在乎將來是不是總統候選人，她認為一定要把中台灣穩住，「她的奉獻精神我也非常同意」。

郝龍斌說，盧秀燕如果將來是唯一總統候選人，當然可以徵召她；但如果有兩個以上候選人產生，重要的是要有公平公開合理的提名機制，大家才能團結，民主機制是很重要的。

鄭麗文則表示，有關盧市長2027年有沒有舞台，明年卸任後會無縫接軌進入總統參選模式，在2027年初國民黨必須完成透過公開制度提名總統候選人，一旦成為候選人就會非常忙碌。而且不要忘記，不只國民黨完成體制內提名，還要跟民眾黨進行藍白合的相關機制。

鄭麗文說，相信明年底卸任後，有意參選總統大位的重要政治明星，或是國民黨的太陽，相信應該一刻都不得閒。但在明年底前都有職務在身、分身乏術，這也是盧市長天人交戰不參選的原因。

張亞中表示，對於國民黨主席來講，只有一個任務，就是建立合情合理合法的制度，讓所有優秀黨員在公平公正公開下競爭，沒有誰是必然的2028總統候選人。他點名，盧秀燕是一個考慮，韓國瑜也可以是一個考慮，管中閔校長也不錯，還有很多優秀黨員，為什麼不可能是2028候選人？

張亞中說，而且人間無常，現在民調高，難道表示2年後民調還高嗎？國民黨已經犯下太多錯誤，如果他是黨主席，就會辦理公平公正公開的初選，誰能贏得總統候選人的位子，黨的兵權交給你。此外，這任黨主席任期到2028年5月19日，因為要建立黨主席跟總統的任期制，2028年5月20日如果是國民黨總統，國民黨總統自然要接黨主席，或是指派任何人接黨主席；如果國民黨在2028年1月輸掉，輸掉的第2天啟動黨主席參選，只有犧牲任期才能一致。

羅智強表示，請問盧秀燕卸任市長後的位子在哪？今天盧秀燕為什麼不選黨主席？不是她不選，是她想專心做好市長。市長卸任後，至少她是現在的共主吧？現在太陽是她吧？當然未來有可能有其他人，但這位共主難道不是大家應該齊心保護的嗎？

羅智強說，他主張黨主席任期只到2026年，2026年選完、提名完總統之後，黨主席任期就結束，「張亞中說兵權交給總統參選人，抱歉，黨主席沒交出去兵權怎麼交？所有人要信黨主席還是總統參選人？」

羅智強強調，若他當選，他會把位子讓出來，如果這位總統參選人沒有舞台沒有位子，黨主席位子給他；如果這位人選覺得不需要當黨主席一樣有舞台，可以找一個可以跟他搭配的人選。

羅智強說，只有像他這樣無私，才能打贏2028大選。他提到，過去5次總統大選，國民黨2次勝選都是一個太陽，敗選都是有很多太陽，國民黨太陽一多不會相互加持，會變成太陽餅跟賴清德打架，國民黨必須珍惜難得的領袖，「羅智強最無私，願意交黨權」。