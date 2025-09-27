喊話「減少黨主席選舉政見會場次」　郝龍斌：救災第一

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨預計將於10月7日起，於全台分區舉行8場黨主席選舉政見會，不過，黨主席候選人郝龍斌今（27日）稍早在臉書表示，他將主動一一邀請其他候選人重新思考，減少各地政見發表會舉辦場次，呼籲所有參選同志，站在同一陣線，用具體行動關心花蓮，「在花蓮面臨如此重大的災難與傷痛的此時，國民黨不該為了辦理主席選舉，與社會斷鍊」。

郝龍斌說，見到國人紛紛自發投入救災的畫面，他將主動一一邀請其他候選人，重新思考各地政見發表會舉辦場次，讓黨務工作的人力、社會的焦點，可以投入最重要的救災與復原工作。

郝龍斌強調，未來他也會在最合適的時間，前往光復鄉盡一份心力，在花蓮面臨如此重大的災難與傷痛的此時，國民黨不該為了辦理主席選舉，與社會斷鍊。

郝龍斌表示，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，雨停了、水退了，留下大量汙泥難以清理，但他看到大批「鏟子超人」穿雨鞋、帶水桶、鏟子，自動自發搭上往光復的火車協助災民清理家園，爆滿的火車與月台、暖心的台灣人民，實在太令人感動。

郝龍斌說，這是國民黨與花蓮人站在一起，跟所有國人並肩同行的重要時刻，自己在災後已經拋磚引玉，捐出60萬元，希望各界一起伸出援手，也透過幕僚聯繫花蓮縣政府，了解災區的需求全力協助。

郝龍斌呼籲，他誠心期待所有的參選同志，站在同一陣線，用具體行動關心花蓮，讓花蓮鄉親早日恢復正常生活，此刻，大家都是花蓮，光復加油、花蓮加油、國民黨加油、台灣加油。