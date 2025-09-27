　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席選舉第2場辯論會今（27日）登場，在交互詰問階段，鄭麗文提到，國民黨吸引年輕選票吸引年輕人才的看法？羅智強以過去他操盤臉書、YouTube等社群影音平台的經驗，強調若要世代交替引領年輕人，本身要有新的腦袋。郝龍斌則說，大家誤以為世代交替是要「年輕人當主席」，這觀念不對，世代交替是要培養年輕戰將，這和黨主席年齡一點關係都沒有。

張亞中說，他從不懷疑年輕人對國家的重要性，國民黨當然需要年輕人，他創辦孫文學校就是為國民黨培養更多年輕從政同志。現在年輕人為什麼對國民黨印象不好？為什麼躺平了？國民黨要號召年輕人除了用演講，如果能為兩岸創造和平，有和平就有兩岸經濟發展，有經濟發展就有未來，年輕人會感謝國民黨，也會熱烈加入國民黨。

羅智強則說，很多人說國民黨為什麼不受年輕人歡迎，他認為如果不能選出年輕人歡迎的黨主席，如何受到年輕人歡迎？

羅智強提到，國民黨的臉書大反攻是羅智強主攻的，臉書粉絲數從1萬，在2年內到100萬，自此臉書變成國民黨很重要的論述基地；YT開始對政治有影響力的時候，他是第一個開闢線上政論平台「野台」，被黨內廣泛使用；他是第一個進到抖音的政治人物，能宣傳的平台他都去；2022年的政治短影音，他也是先驅。

羅智強表示，你要能世代交替引領年輕人，本身要有新的腦袋，如果沒有，怎麼引領年輕人？怎麼世代交替？

郝龍斌提到，最近黨主席選舉常提到世代交替，大家誤以為是要年輕人當主席，這觀念不對，世代交替是要培養年輕戰將，打造團體戰力，這和黨主席年齡一點關係都沒有。而是黨主席的心態，黨務年輕化、給年輕人機會。

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

郝龍斌說，世代交替還有一個，是一個世代換掉另外一個世代的誤解，國民黨需要的不是世代交替，國民黨需要的是跨世代合作，「我是最有能力貫徹跨世代合作的主席」。

郝龍斌說，他在擔任台北市長時候，30幾位政務官裡培養12位40歲以下政務官，每一位今天都頭角崢嶸；擔任副主席時，2018、2022也提拔非常多年輕議員參選，台北市就提拔9位，包括今天在場的羅智強。黨主席最重要的是選材、拔才，不是做一個人的英雄，要讓國民黨英雄輩出，把所有戰將結合起來。

▲張亞中出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲張亞中出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇　全場讚爆
不付孝親費！老母「以房養老」　子女錯愕：繼承權恐飛了
快訊／連假第一天！男登長壽山猝倒　26人接力搶救仍不治
新竹排隊建案「33戶轉手全賺」　1戶獲利4千萬
一吃就上癮！他愛上1美食「全世界只有台南吃得到」　網讚：懂吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

美麗島民調／58％拒絕「台地位未定」　62％不認同「和平歸功安倍」

喊話「減少黨主席選舉政見會場次」　郝龍斌：救災第一

盧秀燕卸任如何發光？郝龍斌提徵召　羅智強、張亞中為主席任期交鋒

注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台的鏟子超人

郝龍斌主張「和中不舔共」　鄭麗文糾正：是和陸友陸

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

美麗島民調／58％拒絕「台地位未定」　62％不認同「和平歸功安倍」

喊話「減少黨主席選舉政見會場次」　郝龍斌：救災第一

盧秀燕卸任如何發光？郝龍斌提徵召　羅智強、張亞中為主席任期交鋒

注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台的鏟子超人

郝龍斌主張「和中不舔共」　鄭麗文糾正：是和陸友陸

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

全包式度假村插旗沙巴、南非！亮點搶先看　一次解鎖海灘與獵遊

前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇全場讚爆

奧德銳好投MVP！統一獅1比0完封雄鷹　終止大巨蛋6連敗

《大婢咒》少女被收養做奴長年受凌辱！　挖出祖墳「老母親屍體」下降頭復仇

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

火腿總管、歐力士GM都來了！徐若熙最速154　6局無失分握勝投資格

30歲砸千萬買房　大馬女控訴：我名下的房產，連我自己都進不去

瘋狂進球效率！凱恩104場破百球　拜仁豪取開季5連勝

王彥程7局無失分奪第10勝　關鍵危機解決陽岱鋼

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

政治熱門新聞

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

史書華稱「縣府害軍卡被沖走」　馬文君抓包造謠

花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

美麗島民調／賴清德滿意度35.5％止跌回升　卓榮泰滿意度31.2％

快訊／外交部前部長程建人26日晚辭世　享壽86歲

多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

ET民調／國民黨主席選舉　鄭麗文最沒包袱可帶領藍營重返執政

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

全台鏟子超人湧入花蓮　網友揭「志工救災須知」

高雄5搜救犬立大功「救出4人3狗」　黃捷提醒：「捐罐罐」要合規

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

國人自駕遊羅馬尼亞遭扣留駕照因「不承認台灣」　外交部回應了

更多熱門

相關新聞

盼減少政見會場次！　郝龍斌喊話：救災第一

盼減少政見會場次！　郝龍斌喊話：救災第一

國民黨預計將於10月7日起，於全台分區舉行8場黨主席選舉政見會，不過，黨主席候選人郝龍斌今（27日）稍早在臉書表示，他將主動一一邀請其他候選人重新思考，減少各地政見發表會舉辦場次，呼籲所有參選同志，站在同一陣線，用具體行動關心花蓮，「在花蓮面臨如此重大的災難與傷痛的此時，國民黨不該為了辦理主席選舉，與社會斷鍊」。

盧秀燕卸任如何發光？　郝龍斌：徵召參選

盧秀燕卸任如何發光？　郝龍斌：徵召參選

郝龍斌主張「和中不舔共」　鄭麗文糾正：是和陸友陸

郝龍斌主張「和中不舔共」　鄭麗文糾正：是和陸友陸

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

如何團結黨內外力量？郝龍斌、鄭麗文拋無私　羅智強親自實踐

如何團結黨內外力量？郝龍斌、鄭麗文拋無私　羅智強親自實踐

關鍵字：

國民黨羅智強郝龍斌

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復「浴室超人」是她們！

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面