國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席選舉第2場辯論會今（27日）登場，在交互詰問階段，鄭麗文提到，國民黨吸引年輕選票吸引年輕人才的看法？羅智強以過去他操盤臉書、YouTube等社群影音平台的經驗，強調若要世代交替引領年輕人，本身要有新的腦袋。郝龍斌則說，大家誤以為世代交替是要「年輕人當主席」，這觀念不對，世代交替是要培養年輕戰將，這和黨主席年齡一點關係都沒有。

張亞中說，他從不懷疑年輕人對國家的重要性，國民黨當然需要年輕人，他創辦孫文學校就是為國民黨培養更多年輕從政同志。現在年輕人為什麼對國民黨印象不好？為什麼躺平了？國民黨要號召年輕人除了用演講，如果能為兩岸創造和平，有和平就有兩岸經濟發展，有經濟發展就有未來，年輕人會感謝國民黨，也會熱烈加入國民黨。

羅智強則說，很多人說國民黨為什麼不受年輕人歡迎，他認為如果不能選出年輕人歡迎的黨主席，如何受到年輕人歡迎？

羅智強提到，國民黨的臉書大反攻是羅智強主攻的，臉書粉絲數從1萬，在2年內到100萬，自此臉書變成國民黨很重要的論述基地；YT開始對政治有影響力的時候，他是第一個開闢線上政論平台「野台」，被黨內廣泛使用；他是第一個進到抖音的政治人物，能宣傳的平台他都去；2022年的政治短影音，他也是先驅。

羅智強表示，你要能世代交替引領年輕人，本身要有新的腦袋，如果沒有，怎麼引領年輕人？怎麼世代交替？

郝龍斌提到，最近黨主席選舉常提到世代交替，大家誤以為是要年輕人當主席，這觀念不對，世代交替是要培養年輕戰將，打造團體戰力，這和黨主席年齡一點關係都沒有。而是黨主席的心態，黨務年輕化、給年輕人機會。

郝龍斌說，世代交替還有一個，是一個世代換掉另外一個世代的誤解，國民黨需要的不是世代交替，國民黨需要的是跨世代合作，「我是最有能力貫徹跨世代合作的主席」。

郝龍斌說，他在擔任台北市長時候，30幾位政務官裡培養12位40歲以下政務官，每一位今天都頭角崢嶸；擔任副主席時，2018、2022也提拔非常多年輕議員參選，台北市就提拔9位，包括今天在場的羅智強。黨主席最重要的是選材、拔才，不是做一個人的英雄，要讓國民黨英雄輩出，把所有戰將結合起來。

▲張亞中出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）