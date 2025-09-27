　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝龍斌主張「和中不舔共」　鄭麗文糾正：是和陸友陸

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉27日舉辦第二場電視辯論會，辯論中談到九二共識，郝龍斌表示，兩岸之間現在兵凶戰危，但是還是要有對話，且應「和中但不舔共」；不過，鄭麗文直言，「要糾正一下郝市長，我們應該要和陸友陸，因為我們代表的是一個中國」。

張亞中辯論時提問，請教大家，九二共識真正內容是什麼？為什麼國民黨主張九二共識，但沒有辦法化解兩岸敵意？國民黨是憲法守護者，你們主張統一嗎？

郝龍斌回應，九二共識、一中各表是過去兩岸對話的基礎，也是通關密語，九二共識雖然是模糊的，但是一中各表就是中華民國，兩岸之間現在兵凶戰危，但是還是要有對話，且「和中但不舔共」，但如何對等尊嚴也是要爭取到，如何善意的對話，就要朝著這方向努力，且大陸要尊重中華民國存在的事實，大陸也要同意九二共識不等於一國兩制，但是這樣的善意目前沒有看到，所以現在對話很困難。

郝龍斌說，國內支持統或獨都很少人，最多是維持現狀，國民黨要遵守中華民國憲法、兩岸關係條例，來進行兩岸關係，但是最重要的來說，維持現狀有幫助的多做，沒幫助的少做。

鄭麗文回應時說，她要糾正一下郝市長，「我們應該要和陸友陸，因為我們代表的是一個中國」，現在沒有辦法跟對岸對話的原因，不是九二共識的不足，因為馬英九執政八年，有充分對話交流，還可以有馬習會，但今日無法對話的原因是因為民進黨不承認九二共識，頻踩紅線，民進黨掛羊頭賣狗肉、遂行台獨野心，造成兩岸無法對話，所以未來一定要在九二共識下，重啟兩岸交流對話、兩岸化解誤解，積極對話交流、積極合作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇　全場讚爆
不付孝親費！老母「以房養老」　子女錯愕：繼承權恐飛了
快訊／連假第一天！男登長壽山猝倒　26人接力搶救仍不治
新竹排隊建案「33戶轉手全賺」　1戶獲利4千萬
一吃就上癮！他愛上1美食「全世界只有台南吃得到」　網讚：懂吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

美麗島民調／58％拒絕「台地位未定」　62％不認同「和平歸功安倍」

喊話「減少黨主席選舉政見會場次」　郝龍斌：救災第一

盧秀燕卸任如何發光？郝龍斌提徵召　羅智強、張亞中為主席任期交鋒

注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台的鏟子超人

郝龍斌主張「和中不舔共」　鄭麗文糾正：是和陸友陸

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

美麗島民調／58％拒絕「台地位未定」　62％不認同「和平歸功安倍」

喊話「減少黨主席選舉政見會場次」　郝龍斌：救災第一

盧秀燕卸任如何發光？郝龍斌提徵召　羅智強、張亞中為主席任期交鋒

注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台的鏟子超人

郝龍斌主張「和中不舔共」　鄭麗文糾正：是和陸友陸

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

全包式度假村插旗沙巴、南非！亮點搶先看　一次解鎖海灘與獵遊

前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇全場讚爆

奧德銳好投MVP！統一獅1比0完封雄鷹　終止大巨蛋6連敗

《大婢咒》少女被收養做奴長年受凌辱！　挖出祖墳「老母親屍體」下降頭復仇

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

火腿總管、歐力士GM都來了！徐若熙最速154　6局無失分握勝投資格

30歲砸千萬買房　大馬女控訴：我名下的房產，連我自己都進不去

瘋狂進球效率！凱恩104場破百球　拜仁豪取開季5連勝

王彥程7局無失分奪第10勝　關鍵危機解決陽岱鋼

【死裡逃生】狗狗困黑泥險滅頂獲救！住院大口進食

政治熱門新聞

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

史書華稱「縣府害軍卡被沖走」　馬文君抓包造謠

花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

美麗島民調／賴清德滿意度35.5％止跌回升　卓榮泰滿意度31.2％

快訊／外交部前部長程建人26日晚辭世　享壽86歲

多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

ET民調／國民黨主席選舉　鄭麗文最沒包袱可帶領藍營重返執政

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

全台鏟子超人湧入花蓮　網友揭「志工救災須知」

高雄5搜救犬立大功「救出4人3狗」　黃捷提醒：「捐罐罐」要合規

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

國人自駕遊羅馬尼亞遭扣留駕照因「不承認台灣」　外交部回應了

更多熱門

相關新聞

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

中天電視今（27日）舉辦第二場國民黨主席選舉辯論會，交互詰問環節時，候選人郝龍斌問其他候選人，當選黨主席後，會不會參選總統、參選立委，把自己放進不分區？張亞中直接嗆，「郝市長的發言，充滿虛假」，因為他知道他不可能參選總統，參選了也選不上，因此要求其他人也做出同樣表述，很多候選人也說你們不會選總統，因為是你們都選不上，你們太虛假了。

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

如何團結黨內外力量？郝龍斌、鄭麗文拋無私　羅智強親自實踐

如何團結黨內外力量？郝龍斌、鄭麗文拋無私　羅智強親自實踐

辯論交鋒！羅智強嗆「同志受難你們在哪？」　他：我在家研究法律

辯論交鋒！羅智強嗆「同志受難你們在哪？」　他：我在家研究法律

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

關鍵字：

郝龍斌鄭麗文黨主席國民黨

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復「浴室超人」是她們！

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面