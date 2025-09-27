郝龍斌主張「和中不舔共」　鄭麗文糾正：是和陸友陸

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉27日舉辦第二場電視辯論會，辯論中談到九二共識，郝龍斌表示，兩岸之間現在兵凶戰危，但是還是要有對話，且應「和中但不舔共」；不過，鄭麗文直言，「要糾正一下郝市長，我們應該要和陸友陸，因為我們代表的是一個中國」。

張亞中辯論時提問，請教大家，九二共識真正內容是什麼？為什麼國民黨主張九二共識，但沒有辦法化解兩岸敵意？國民黨是憲法守護者，你們主張統一嗎？

郝龍斌回應，九二共識、一中各表是過去兩岸對話的基礎，也是通關密語，九二共識雖然是模糊的，但是一中各表就是中華民國，兩岸之間現在兵凶戰危，但是還是要有對話，且「和中但不舔共」，但如何對等尊嚴也是要爭取到，如何善意的對話，就要朝著這方向努力，且大陸要尊重中華民國存在的事實，大陸也要同意九二共識不等於一國兩制，但是這樣的善意目前沒有看到，所以現在對話很困難。

郝龍斌說，國內支持統或獨都很少人，最多是維持現狀，國民黨要遵守中華民國憲法、兩岸關係條例，來進行兩岸關係，但是最重要的來說，維持現狀有幫助的多做，沒幫助的少做。

鄭麗文回應時說，她要糾正一下郝市長，「我們應該要和陸友陸，因為我們代表的是一個中國」，現在沒有辦法跟對岸對話的原因，不是九二共識的不足，因為馬英九執政八年，有充分對話交流，還可以有馬習會，但今日無法對話的原因是因為民進黨不承認九二共識，頻踩紅線，民進黨掛羊頭賣狗肉、遂行台獨野心，造成兩岸無法對話，所以未來一定要在九二共識下，重啟兩岸交流對話、兩岸化解誤解，積極對話交流、積極合作。