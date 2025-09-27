鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇全場讚爆

▲災後第5天，花蓮光復隨處可見成人高土堆。（圖／記者白珈陽攝）



記者柯振中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重傷亡，光復鄉遭受重創、遍地狼藉，有許多民眾為此自發性投入救災。一名男子得知花蓮災情後趕赴災區，沒想到竟巧遇住在不同城市的父親，2人在救災現場巧遇，暖心的故事讓許多網友感動落淚。

臉書粉專「今日花蓮」分享，這對父子一人住在桃園、另一人住在汐止，2人得知花蓮的災情後，不約而同趕赴現場救災，沒想到意外在災區巧遇，成了救災工作的小插曲，「#良善也是一種傳承。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼災後第5天，花蓮光復隨處可見成人高土堆。（圖／記者白珈陽攝）



父子巧遇的事件曝光以後，不少網友對此大讚，「良善的男人，這就是傳承」、「身教勝言教」、「感恩人間菩薩」、「有其父必有其子，愛的傳承」、「真是一家人，好人一生平安」、「最帥的父子英雄。」

▼花蓮光復受災戶門口張貼「我們需要志工協助」。（圖／記者黃彥傑攝）



由於目前有大量志工集結在花蓮，中央的前進協調所在光復火車站設置了「志工救災地點分配站」，讓自發前往的民眾可以先到場登記，由現場工作人員協調、安排工作給每個人。總統賴清德也為此向「鏟子超人」致謝，同時提醒救災的同時，也要保護好自己。