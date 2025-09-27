　
社會 社會焦點 保障人權

鏟子超人情侶忙一天「4字心得」曝！傍晚災區國軍、義工陸續撤退

記者白珈陽、黃彥傑／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，目前累計16人死亡、仍有6人失聯。從災情傳出開始，全台陸續湧入「鏟子超人」進入災區協助救災，成為最動人的畫面；一對來自新竹的情侶，今天（27日）自發性馳援至重災區光復鄉，對於忙了一整天的心得，是「真的好累」，但能夠為災民盡到一份力，也相當值得。

花蓮光復鄉受創嚴重，街頭地面泥濘不堪，到處可見成人高的泥堆，上午有大量義工、國軍湧入支援，據慈濟統計，今日全台至少有4000人自發性進入災區救災。至傍晚5時許，天色漸暗，軍方、義工開始分批撤退休息，為接下來的災後重建養精蓄銳。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲一對情侶遠從新竹來到花蓮災區協助災民清理家園。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲時至傍晚，天色漸暗，國軍開始分批撤退休息。（圖／記者白珈陽攝）

郭姓男子與李姓女子是來自新竹的情侶檔，今天中午抵達光復鄉，李女說，他們自行攜帶鐵鏟、手套，替災民清除家中淤泥，直到傍晚才停止。記者問，忙了一天有何心得？李女表示，「真的好累，若沒有來看，真的不知道原來這麼難救災，大家花了自己時間來幫忙災民，雖然微薄，但也算是盡到一份力。」

記者問，有無比想像中嚴重？李女說，很嚴重！一間房子若沒有1、20人基本上沒辦法清完，且這是幾乎都沒有休息的狀態，她認為，現在需要的是人力，需要更多人來幫忙。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼光復鄉災情嚴重。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

花蓮縣府指出，災害至今人員死亡16人、失聯6人、人員受傷85人、目前住院29人。目前收容人數為463人(大進國小176人、大全鄉立托兒所16人、虎爺溫泉會館271人)，感謝各界馳援，縣府與所有救援團隊仍持續24小時並肩作戰不間斷作業，全力加速清淤及搜救進度，協助鄉親儘早恢復正常生活環境。

縣府說，有關馬太鞍溪持續溢流狀況，因溪水持續溢流進入佛祖街，嚴重影響搜救進度，縣府強烈請求經濟部水利署第九河川分署儘速處理，已請九河分署盡速阻斷兩個溢流口，因為消防人員受到溪水慢流導致收救困難，這兩個益流口長期存在，九河分署已經允諾加速兩天內阻斷。縣府也籲請九河分署要加高堤防。

縣府表示，目前停水戶數341戶，曾經停水戶數4378戶，復水比例為92.21%。停電資訊部分，光復鄉、鳳林鎮配電線路嚴重災情，經全力動員搶修後，僅剩124戶停電，因鄰近馬太鞍溪堤防淹水、河道改道及汙泥淤積約高1.5米至1.8米間，道路嚴重受阻，重型車輛機具無法進入搶修復電，已暫緩搶修上述地區用戶，台電公司將自行管控至修復為止。

09/26 全台詐欺最新數據

日本0：1不敵韓國仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明天爭冠
「天使弟弟」光復車站害羞送暖：你要麵包嗎？　畫面感動9萬網友
光復鄉遇恐怖淹水　高中生「全體留下」救災：來幫忙是對的
《中文怪物》實力超強美國女被踢掉！　她揭內幕：沒資格踢我
快訊／行政院發言人：花蓮救災物資暫停募集
苗栗晚間傳巨響！　居民嚇壞「以為爆炸」

花蓮災情救援情侶自發

