政治

馬太鞍溪堤防疑未修好？　水利署嚴正澄清：7月已修復

▲▼「馬太鞍溪堤防早已損壞」一事，水利署嚴正澄清，經查並非屬實。該堤段為馬太鞍溪右岸光復3號堤段，於113年10月康芮颱風時受損，已由第九河川分署114年7月完成修復。（圖／水利署）

▲「馬太鞍溪堤防早已損壞」一事，水利署嚴正澄清，經查並非屬實。（圖／水利署）

記者董美琪／綜合報導

水利署針對外界質疑「馬太鞍溪堤防早已破損，導致這次災情」的說法嚴正駁斥，強調經查並不屬實。水利署說明，出事的堤防位於馬太鞍溪右岸光復3號堤段，曾在113年（去年）10月遭康芮颱風侵襲受損，但已於114年7月由第九河川分署全面修復完工。此次因堰塞湖溢流造成沖毀，主因是溢流量超過堤防原本的設計流量，並非堤防事前有瑕疵或未修復所致。

▲▼「馬太鞍溪堤防早已損壞」一事，水利署嚴正澄清，經查並非屬實。該堤段為馬太鞍溪右岸光復3號堤段，於113年10月康芮颱風時受損，已由第九河川分署114年7月完成修復。（圖／水利署）

▲該堤段為馬太鞍溪右岸光復3號堤段，於113年10月康芮颱風時受損，已由第九河川分署114年7月完成修復。（圖／水利署）

水利署表示，依行政院指示，馬太鞍堰塞湖由農業部成立跨部會專案小組主責因應，並針對「壩體狀況及風險推估」、「工程因應對策研擬及推動」及「疏散撤離因應對策研擬及推動」等三方面工作。水利署也與花蓮縣政府、交通部公路局等單位合作，於颱風來臨前完成下游防減災整備，包括堤防加高（固）、覆土培厚、開口堤封堵，以及預布鼎塊與移動式抽水機。

水利署指出，今日晚間六時前，已完成光復鄉佛祖街溢淹水流封堵，確保當地居民安全無虞。未來工程方面，將在兩週內搶修完成第一道土堤防線，年底前完成加強加固，115年4月底完成堤防修復；河道清疏部分，年底前可清除100萬立方公尺土石，明年汛期前可累計達300萬立方公尺，115年底前累計完成600萬立方公尺，以降低未來洪水風險。

▲▼「馬太鞍溪堤防早已損壞」一事，水利署嚴正澄清，經查並非屬實。該堤段為馬太鞍溪右岸光復3號堤段，於113年10月康芮颱風時受損，已由第九河川分署114年7月完成修復。（圖／水利署）

在堰塞湖溢流後，行政院於9月24日成立「前進協調所」，水利署署長立即趕赴災區，並動員所屬14個分署，調派152部重型機具及支援人力237人。水利署強調，將持續與中央部會、地方政府及相關單位合作，加速災後重建與防洪防災，守護民眾安全，讓居民能安心恢復生活。

▲▼「馬太鞍溪堤防早已損壞」一事，水利署嚴正澄清，經查並非屬實。該堤段為馬太鞍溪右岸光復3號堤段，於113年10月康芮颱風時受損，已由第九河川分署114年7月完成修復。（圖／水利署）

09/26

