志工超人去光復前看這　「救災整合地圖」一覽交通、廁所、求救點

花蓮光復鄉受風災溢流重創，全台各地「鏟子超人」湧入當地救災，有壽豐居民發現，物資站彼此沒有聯繫，便與朋友協助串聯、相互分享資訊，將需要資源的地方盤點整合，製作成一份「光復鄉-救災資訊整合」地圖，內容包含交通資訊、醫療站、供水站、廁所、需要志工協助區域等，一覽災情資訊獲網友大讚。

同樣在花蓮的壽豐居民凱倫25日前往光復救災，他說，協助了部分受困居民的食物遞送，去了幾個避難所、物資站後，發現有些物資站的物資其實出現過多或是品項不均衡，各個物資站其實彼此沒有聯繫，甚至可能不清楚彼此的存在，因此與朋友討論後，決定創建LINE群組，提供資訊、相互分享協調。

凱倫25日在臉書公布了自製的「救災資源整合包」，提供給要前往光復的志工，其中一份Google地圖在社群瘋傳，當中他們整理出了災區內外物資轉運及收發站、身心醫療、幼兒資源、臨時用水、災民及志工住宿點，清楚標示災區的交通資訊，以及「需志工協助區域」。

需志工協助區域中，分別明確提出該地有200噸以上怪手需求、需要物資、大型機具清理大量廢棄物或是需要志工協助清淤等。地圖整合包廣受轉發，至今瀏覽次數突破13萬次，網友紛紛大讚，希望能幫到要去花蓮幫忙的熱心志工們。