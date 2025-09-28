　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

志工超人去光復前看這　「救災整合地圖」一覽交通、廁所、求救點

▲▼志工超人去光復前看這　「救災整合地圖」一覽。（圖／翻攝Google Maps）

▲志工自製「救災整合地圖」資訊一覽。（圖／翻攝Google Maps）

網搜小組／許力方報導

花蓮光復鄉受風災溢流重創，全台各地「鏟子超人」湧入當地救災，有壽豐居民發現，物資站彼此沒有聯繫，便與朋友協助串聯、相互分享資訊，將需要資源的地方盤點整合，製作成一份「光復鄉-救災資訊整合」地圖，內容包含交通資訊、醫療站、供水站、廁所、需要志工協助區域等，一覽災情資訊獲網友大讚。

同樣在花蓮的壽豐居民凱倫25日前往光復救災，他說，協助了部分受困居民的食物遞送，去了幾個避難所、物資站後，發現有些物資站的物資其實出現過多或是品項不均衡，各個物資站其實彼此沒有聯繫，甚至可能不清楚彼此的存在，因此與朋友討論後，決定創建LINE群組，提供資訊、相互分享協調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱倫25日在臉書公布了自製的「救災資源整合包」，提供給要前往光復的志工，其中一份Google地圖在社群瘋傳，當中他們整理出了災區內外物資轉運及收發站、身心醫療、幼兒資源、臨時用水、災民及志工住宿點，清楚標示災區的交通資訊，以及「需志工協助區域」。

需志工協助區域中，分別明確提出該地有200噸以上怪手需求、需要物資、大型機具清理大量廢棄物或是需要志工協助清淤等。地圖整合包廣受轉發，至今瀏覽次數突破13萬次，網友紛紛大讚，希望能幫到要去花蓮幫忙的熱心志工們。

▲▼志工超人去光復前看這　「救災整合地圖」一覽。（圖／翻攝Google Maps）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「10月有3周放3天」像試辦周休三日！　網讚：上班族很需要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

浣熊「還在海上亂跑」詭轉圈　太平洋雙中颱！博羅伊登陸

志工超人去光復前看這　「救災整合地圖」一覽交通、廁所、求救點

捐款流向花蓮縣府？賑災基金會「不交任何單位」：直接撥給災民

光復商工需要鏟子超人！校內積滿「超厚泥巴」　他PO文求助

外籍鏟子超人滿身泥濘喊「我住花蓮」！15萬人被暖哭　身分被神出

3萬人次「鏟子超人」挺進光復　台鐵曝車廂土腳印：最暖的足跡

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇全場讚爆

光復災民返家清理「免費坐小黃」　政府買單接送「每天20輛支援」

明國道18處地雷路段　國5北上恐一路塞到午夜

媒合災民入住旅館　花蓮74家旅宿響應加入

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

浣熊「還在海上亂跑」詭轉圈　太平洋雙中颱！博羅伊登陸

志工超人去光復前看這　「救災整合地圖」一覽交通、廁所、求救點

捐款流向花蓮縣府？賑災基金會「不交任何單位」：直接撥給災民

光復商工需要鏟子超人！校內積滿「超厚泥巴」　他PO文求助

外籍鏟子超人滿身泥濘喊「我住花蓮」！15萬人被暖哭　身分被神出

3萬人次「鏟子超人」挺進光復　台鐵曝車廂土腳印：最暖的足跡

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇全場讚爆

光復災民返家清理「免費坐小黃」　政府買單接送「每天20輛支援」

明國道18處地雷路段　國5北上恐一路塞到午夜

媒合災民入住旅館　花蓮74家旅宿響應加入

浣熊「還在海上亂跑」詭轉圈　太平洋雙中颱！博羅伊登陸

徐榛蔚挨家挨戶慰問「唯獨跳過他家」！議長張峻嘆：感動變失落

台中21歲女枯瘦脫皮亡　鄰驚曝「屎尿味→變樟腦味」回想發毛

志工超人去光復前看這　「救災整合地圖」一覽交通、廁所、求救點

泥流把數百噸垃圾沖到這！　空拍曝光慘變「垃圾村」

馬太鞍溪堤防疑未修好？　水利署嚴正澄清：7月已修復

《中文怪物》更新時間變了！　酷認「團隊無法負荷」：請多多包涵

秋遊烏來新玩法！雲仙樂園夜探森林+星空餐桌　馥蘭朵SPA養生優惠

外媒曝遊戲巨頭EA被收購？估值破1.6兆　或成史上最大槓桿收購案

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

生活熱門新聞

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

「10月有3周放3天」像試辦周休三日！

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

外籍鏟子超人救災喊：我住花蓮　身分被神出

他愛上1美食「全世界只有台南吃得到」

光復商工需要鏟子超人！他PO文求助

花蓮洪災誰責任最大？20萬人投票結果曝

賑災基金會：捐款直接撥給災民

3萬人次挺進光復　台鐵曝車廂土腳印

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

才回報到家「被緊急召回」！國軍：弟兄花蓮見

志工超人去光復前看這　救災地圖一覽

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

教師節連假前一天！教授「傳1則訊息」@All

更多熱門

相關新聞

數百噸垃圾被沖到這個村　空拍慘況曝

數百噸垃圾被沖到這個村　空拍慘況曝

花蓮馬太鞍溪堰塞湖風災溢堤，光復鄉當地的垃圾掩埋場不幸遭洪水沖毀，數百噸混合垃圾與淤泥流入下游，最終淤積於太巴塱部落北富村，當地居民家門口全被堵住，空拍畫面曝光，現場慘不忍睹，。

馬太鞍溪堤防早損壞？水利署嚴正澄清

馬太鞍溪堤防早損壞？水利署嚴正澄清

光復商工需要鏟子超人！他PO文求助

光復商工需要鏟子超人！他PO文求助

快訊／行政院：花蓮救災物資暫停募集

快訊／行政院：花蓮救災物資暫停募集

獨／亞洲車神陳和皇送物資合力拉泡水車

獨／亞洲車神陳和皇送物資合力拉泡水車

關鍵字：

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流災情清淤懶人包地圖

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

《黑澀會》薔薔真的脫光！

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂流40公里被尋獲

「10月有3周放3天」像試辦周休三日！

快訊／行政院：花蓮救災物資暫停募集

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

高中生全體留下救災：來幫忙是對的

外籍鏟子超人救災喊：我住花蓮　身分被神出

男童光復站發麵包　9萬網讚：根本天使

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

家家談花蓮救災慘遭炎上　首露面二度道歉

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面