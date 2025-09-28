徐榛蔚挨家挨戶慰問「唯獨跳過他家」！議長張峻嘆：感動變失落

▲縣長徐榛蔚挨家挨戶慰問，唯獨跳過議長張峻家。（圖／翻攝臉書／張峻）



記者柯振中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪洪災重創光復鄉，許多居民因此受災、仍需外界伸出援手。對此，花蓮縣議長張峻表示，他家同樣是受災戶，沒想到縣長徐榛蔚挨家挨戶慰問，卻唯獨跳過他家，讓心中的感動瞬間變成冰冷的失落，「我要的不是計較與忽視，而是最基本的安慰與同理。」

張峻在臉書上表示，目前家園仍舊在艱難復健當中，鄉親們一邊清理泥濘、一邊努力重建生活。稍早徐榛蔚縣長來到當地勘災，沿街挨家挨戶慰問災民，讓他心中感到一股溫馨與感動，至少在苦難當中還能感受關懷。

▼花蓮縣光復鄉遭洪災重創，縣長徐榛蔚勘災。（圖／花蓮縣政府）



不過，張峻提到，徐榛蔚走過他的家門時，卻選擇視而不見，直接轉身走到隔壁住戶的家門，那一瞬間「心裡的感動立刻變成冰冷的失落」。張峻坦言，雖然他們立場可能不同，不過在大災難當中，他同樣身為災民，需要的並非計較與忽視，而是基本的安慰與同理。

張峻指出，他並不在意徐榛蔚是否走進他家，但令人心寒的是，縣長身在災區，仍以這樣狹窄的胸襟，將政治凌駕於生命之上，態度教災民情何以堪，「一個地方的領導者，肚量決定高度。可惜，花蓮縣長用行動，讓大家清楚看見了他的格局。」