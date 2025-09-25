桃園YouBike騎乘第1億人次頒獎　張善政：全市站點突破600站

▲獲桃園YouBike騎乘第1億人次的學生陸一凡（右）。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「YouBike騎乘突破1億人次」頒獎活動，25日於桃園區風禾公園舉行。市長張善政頒發Apple Watch、獎狀、紀念悠遊卡及百貨商品券予第1億人次的幸運兒及前後2名使用者，獲桃園YouBike騎乘第1億人次的是就讀育達高中餐飲科的學生陸一凡，是在中壢火車站借車，騎至平鎮區學校，做為日常上下學的交通工具。

張善政指出，他上任不久後即推動YouBike 1.0全面汰換為2.0，並提前3個月上線，後續除導入2.0E系統，也於復興區角板山等地點設站，便利山區民眾與遊客使用。感謝微笑單車公司長期支持與合作，並表示雙方是共創雙贏的夥伴，目前全市站點已突破600站、車輛逾1萬2千輛，市民使用頻率顯著提升。

▲桃園YouBike騎乘第1億人次頒獎。（圖／市府提供）

微笑單車公司董事長劉麗珠表示，YouBike在桃園累積騎乘突破1億人次，顯示公共自行車深受市民肯定。數據顯示，火車站、捷運站及學校周邊使用量最高，反映學生對接駁需求殷切。培養學生使用習慣是推動2050淨零碳排的關鍵，將有助於打造低碳永續城市。未來微笑單車將持續與市府合作，優化騎乘環境，鼓勵市民以YouBike取代私人運具。

▲市府8月舉辦「我是預言家」活動，吸引市民踴躍參與，單月騎乘量突破141萬人次，創新高。（圖／記者楊淑媛攝）

第1億人次幸運兒陸一凡同學現場分享說，自己在中壢街頭經常看到許多人騎乘YouBike，因此也希望鼓勵大家多加使用，隨時都有機會成為幸運得主。

交通局表示，市府8月舉辦「我是預言家」活動，吸引市民踴躍參與，單月騎乘量突破141萬人次，創下歷史新高。為與市民分享喜悅，即日起至10月25日推出「桃園億騎、微笑前行」抽獎活動，只要註冊YouBike會員並完成公共自行車傷害險投保，每騎乘YouBike 2.0或2.0E五次，即享一次抽獎機會。相關資訊可至微笑單車官網查詢（https://lihi3.me/tcDGE）。