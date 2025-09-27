　
社會 社會焦點 保障人權

桃園後火車站AI科技執法10／1啟用　臨停逾3分鐘就開罰

▲桃園市交通警察大隊為改善桃園火車站後站周邊車況，10月1日起啟用AI科技執法，臨停逾3分鐘將開罰最高1200元。（圖／桃園交大提供）

▲桃園市交通警察大隊為改善桃園火車站後站周邊車況，10月1日起啟用AI科技執法，臨停逾3分鐘將開罰最高1200元。（圖／桃園交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通警察大隊針對「桃園火車站廣一地下停車場」施工期間周邊違規停車問題，自10月1日零時起實施科技執法，建置「違規停車偵測科技執法設備」，透過AI攝影機自動偵測違規與違停行為，臨停逾3分鐘將自動拍照開罰，違者將面臨新台幣600元至1200元以下罰鍰，籲請民眾配合，以免荷包失血。

▲桃園火車站後站自10月1日起將透過AI科技執法，設置「禁止臨停等候、僅供下車」告示牌。（圖／桃園交大提供）

▲桃園火車站後站自10月1日起將透過AI科技執法，設置「禁止臨停等候、僅供下車」告示牌。（圖／桃園交大提供）

桃園市交通警察大隊指出，自今年8月1至9月26日宣導期間，桃園火車站後站臨時下車區，統計偵測違規停車1,303件，平均每天偵測違規停車23件，宣導期間之違停偵測不會製單舉發；但自10月1日，違停科技執法零時至6時深夜時段仍以勸導為主，6時起偵測違規停車，將依法舉發。

▲桃園市交通警察大隊針對桃園火車站後站周圍，10月1日起啟用AI科技執法，即便夜間也拍得清楚。（圖／桃園交大提供）

▲桃園市交通警察大隊針對桃園火車站後站周圍，10月1日起啟用AI科技執法，即便夜間也拍得清楚。（圖／桃園交大提供）

交大表示，自10月1日零時起，臨停等待時間逾3分鐘，將依科技執法違停偵測認定後舉發，呼籲載客民眾勿久停，並多利用桃園火車站周邊停車場，避免因違規停車被開罰。桃園火車站後站平面停車場就在科技執法偵測區域隔壁，距離不到100公尺，希望停等民眾相互體諒，科技執法違停的目的是「維持車流順暢，提升周轉率」，請民眾共同維護桃園火車站後站臨時下車區順暢，提高臨時下車區車流速度，不要讓車輛回堵周邊道路。

交大提醒民眾，桃園火車站後站臨時下車區有設置告示牌，臨停等待逾3分鐘就屬違規停車，違規停車將開罰新台幣600元至1200元以下罰鍰，呼籲民眾配合，以免荷包失血。

泰女怪招走私保育類動物「龜蛙蛇藏長裙口袋」　還是被逮

醉漢躺社區「慘被輾過」骨折還腦震盪　倒楣駕駛下場曝光　

桃園獨居女連2天遇投資詐騙　警銀聯防識破！保她350萬積蓄

09/26 全台詐欺最新數據

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇　全場讚爆
不付孝親費！老母「以房養老」　子女錯愕：繼承權恐飛了
快訊／連假第一天！男登長壽山猝倒　26人接力搶救仍不治
新竹排隊建案「33戶轉手全賺」　1戶獲利4千萬
一吃就上癮！他愛上1美食「全世界只有台南吃得到」　網讚：懂吃

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

開車上國道可別掉以輕心，國道1號湖口路段自2023年10月起導入AI科技執法系統，能精準辨識車內乘客是否違規未繫安全帶。根據最新統計，該路段執法10個月來，已開出超過5000張罰單，違規數量占國道警察第二大隊同期總數近三分之一，其中有罰單針對的正是「後座乘客未繫安全帶」。

桃園火車站後站AI科技執法臨停逾3分鐘開罰最高1200元

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

