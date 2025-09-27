桃園後火車站AI科技執法10／1啟用　臨停逾3分鐘就開罰

▲桃園市交通警察大隊為改善桃園火車站後站周邊車況，10月1日起啟用AI科技執法，臨停逾3分鐘將開罰最高1200元。（圖／桃園交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通警察大隊針對「桃園火車站廣一地下停車場」施工期間周邊違規停車問題，自10月1日零時起實施科技執法，建置「違規停車偵測科技執法設備」，透過AI攝影機自動偵測違規與違停行為，臨停逾3分鐘將自動拍照開罰，違者將面臨新台幣600元至1200元以下罰鍰，籲請民眾配合，以免荷包失血。

▲桃園火車站後站自10月1日起將透過AI科技執法，設置「禁止臨停等候、僅供下車」告示牌。（圖／桃園交大提供）

桃園市交通警察大隊指出，自今年8月1至9月26日宣導期間，桃園火車站後站臨時下車區，統計偵測違規停車1,303件，平均每天偵測違規停車23件，宣導期間之違停偵測不會製單舉發；但自10月1日，違停科技執法零時至6時深夜時段仍以勸導為主，6時起偵測違規停車，將依法舉發。

▲桃園市交通警察大隊針對桃園火車站後站周圍，10月1日起啟用AI科技執法，即便夜間也拍得清楚。（圖／桃園交大提供）

交大表示，自10月1日零時起，臨停等待時間逾3分鐘，將依科技執法違停偵測認定後舉發，呼籲載客民眾勿久停，並多利用桃園火車站周邊停車場，避免因違規停車被開罰。桃園火車站後站平面停車場就在科技執法偵測區域隔壁，距離不到100公尺，希望停等民眾相互體諒，科技執法違停的目的是「維持車流順暢，提升周轉率」，請民眾共同維護桃園火車站後站臨時下車區順暢，提高臨時下車區車流速度，不要讓車輛回堵周邊道路。

交大提醒民眾，桃園火車站後站臨時下車區有設置告示牌，臨停等待逾3分鐘就屬違規停車，違規停車將開罰新台幣600元至1200元以下罰鍰，呼籲民眾配合，以免荷包失血。