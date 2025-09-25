　
社會 社會焦點 保障人權

桃園救災團隊挺進花蓮　張善政：將儘快調度抽泥機前往

▲桃園市救災團隊抵達花蓮後隨即投入救災工作。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲桃園市救災團隊抵達花蓮後隨即投入救災工作。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市救災團隊昨天傍晚經長途跋涉後抵達花蓮，隨即投入救災工作，弟兄們頂住跨夜救災一路工作到今早8點。桃園市長張善政透過臉書說明協助救災進度，桃園市救災團隊協助，讓已相當疲累花蓮縣府團隊與國軍有喘息機會。

▲桃園市救災團隊抵達花蓮後，隨即分配任務投入救災行列。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲桃園市救災團隊抵達花蓮後，隨即分配任務投入救災行列。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政指出，「這次的救災，我們選擇出勤務的機具配比，發揮了關鍵作用。我與同仁根據過去經驗研判，在出發前臨時增派的小山貓，果然在當地巷弄發揮很靈活快速的效用，加快了清理與搶通進度。也在首批救災隊伍中的環保局夥伴，是我們第一線救災的雙保險。」

「雨勢停止後的環境為病媒蚊創造了絕佳的繁殖條件，因此，隨著重機具一同出發的，還有環保局的抓斗車與消毒機具。環保局夥伴分成四組，跟著養工處人員同步作業，在停水停電艱困環境下，搭配水車與消毒劑，把防線逐步建立起來。」

▲桃園市救災團隊抵達花蓮後立即投入救災工作。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲桃園市救災團隊抵達花蓮後立即投入救災工作。（圖／翻攝自張善政臉書）

「救災團隊同仁回報，現場泥沙淤積較多，一般抽水機無效，因此我們將儘快調度抽泥機前往，抽除側溝淤泥效果會比較好。雖然桃園本身建設工程壓力就很大，人力也十分吃緊，但夥伴們仍沒有任何怨言，全心全意為同胞付出，我為桃園隊感到驕傲。」

張善政提醒後方的桃園團隊，「適時掌握氣象團隊回報的最新訊息，幫助現場指揮官兼顧進度與隊員安全，謝謝桃園隊的辛勞。花蓮鄉親的家園重建，我們都會在，我們會持續投入。」

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

