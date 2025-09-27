陸軍六軍團第三作戰區跨區馳援　250官兵挺進光復助救災

▲陸軍六軍團第三作戰區蘭陽指揮部官兵搬運救災器具裝載上車。（圖／第三作戰區提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對強颱「樺加沙」造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災情，陸軍六軍團第三作戰區今（27）日依令派遣關渡、蘭陽地區指揮部共計250位官兵搭乘遊覽車並攜帶鏟子等救災機具趕赴花蓮光復地區加入救援隊伍，展現國軍始終與民眾站在一起的堅定信念。

▲第三作戰區584旅人員、裝備裝載，前往花蓮災區投入救災。（圖／第三作戰區提供）

陸軍六軍團第三作戰區今天一早派遣關渡、蘭陽地區指揮部，另還有裝甲542、584旅、機步269旅、33化學兵群等單位官兵合計250位官兵馳援花蓮支援。部隊抵達後，即納入花東等第二作戰區指揮，配合地方政府規劃，投入社區環境消毒、廢棄物清理及市容整復等工作。

▲第三作戰區33化兵群MD-105重型消毒車上板作業，前往災區投入救災。（圖／第三作戰區提供）

第三作戰區強調，雖適逢教師節三天連假，官兵不畏辛勞，毅然投入救災行列，不僅是因職責所在，更源自對這片土地與人民的深厚情感。官兵身著「迷彩身影」代表的不只是救災人力，更象徵國軍守護家園、安定社會的力量。無論災害發生何處，國軍都將以堅定步伐挺身而出，與國人一同守護我們共同摯愛的家園。

▲第三作戰區269旅支援救災英雄，前往災區隨即馳援災區。（圖／第三作戰區提供）