社會 社會焦點 保障人權

桃市府救災團隊馳援花蓮光復鄉　張善政友人母面對堰塞湖潰堤來不及逃生

▲針對樺加沙颱風夾帶豪雨重創花蓮，桃園市長張善政今天在市政會議上指示桃園救災團隊將出發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對樺加沙颱風夾帶豪雨重創花蓮，桃園市長張善政今天在市政會議上指示桃園救災團隊將出發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤重創光復鄉並造成嚴重傷亡，桃園市長張善政今（24）日於市政會議上表示，桃園是都會原住民人數最多的城市，許多市民來自花蓮，桃園不能置身事外。已責成相關局處啟動應變機制，發揮人溺己溺的精神與花蓮站在一起，幫助花蓮鄉親度過這次難關。此外，針對友人母不幸罹難，張善政根據友人轉述，當時母親可能在床上睡午覺，面對堰塞湖潰堤來不及逃生。

張善政今天主持市政會議上提及，昨天下午花蓮傳出災情第一時間，已請消防局與花蓮縣消防局聯繫，工務局也投入救災準備工作，並於今日上午派遣操作人員及小山貓等輕型機具前往花蓮協助救災清淤，因光復鄉有許多狹窄巷弄，大型機具難以發揮作用，相信桃園支援小山貓及人力能夠適時派上用場。

▲針對樺加沙颱風夾帶豪雨重創花蓮，桃市府跨局處救災團隊上午已出發。（圖／市府新聞處提供）

▲針對樺加沙颱風夾帶豪雨重創花蓮，桃市府跨局處救災團隊上午已出發。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，桃園市有很多原住民朋友來自於花蓮，有許多民代來自花蓮，市議員張秀菊與王仙蓮來自光復鄉，市議員林志強來自瑞穗，也離光復不遠，所以桃園絕對不能置身事外。自己已責成原民局投入相關工作，全力協助在桃園的原民朋友。

此外，原民局已成立「桃園花蓮原民服務專責窗口」，如果市民擔心在光復鄉的家人有什麼狀況，可聯繫此窗口提供協助，在通訊設備可能無法使用的情況下，藉由市府官方管道聯繫花蓮縣政府以及當地警消單位，能夠更有效率幫助市民尋找家人。

張善政強調，花蓮光復鄉有很多原住民長者，因當地淨水廠已被污泥掩蓋，短時間內沒有乾淨的水源可使用，若市民朋友將家中長輩帶到桃園來生活，便需要相關醫療照顧，衛生局應加入後續協助，提供適當醫療資源，讓原民朋友在桃園能夠安心。

▲為協助花蓮光復救災，桃市府跨局處救災團隊集結後出發。（圖／市府新聞處提供）

▲為協助花蓮光復救災，桃市府跨局處救災團隊集結後出發。（圖／市府新聞處提供）

針對後續光復鄉重建經費，張善政裁示，若中央啟動募款救災，桃市必會配合協助，社會局等單位仍應做好準備，若中央未即刻啟動募款，市府便無需等待，因為桃園很多原住民都來自於花蓮，讓他們在本市繼續安心工作是市府的責任，照顧好市民朋友的家人，市府責無旁貸。

另外針對友人母親不幸罹難，張善政指出，友人轉述，當時母親可能在床上睡午覺，面對堰塞湖潰堤來不及逃生，消防隊員破門後，便發現友人母親已經罹難。今早致電關心時，則得知當地滿目瘡痍，洪水雖然退了，但泥巴深度超過1.5公尺，因此後續死傷、失蹤人數都勢必會再增加，期盼各局處能主動提供協助，跟花蓮站在一起，幫鄉親度過這次難關。

養工處表示，市府於第一時間集結人員機具，今日上午10時30分已出發前往花蓮協助救災，共計出動卡（貨）車15輛、吊卡2輛、抓斗1輛、挖土機7部、鏟裝機7部（含山貓）、3吋抽水機7部、鏈鋸6部、發電機1部、連同廠商技術人員與同仁共36人，由市府養工處邱建豪副總工程司率隊奔赴災區，協助救災工作。

樺加沙重創花蓮光復鄉　張善政下令桃園救災團隊隨時待命

大溪警分局屆退警官疑心肌梗塞…倒菜園水塔旁離世　同仁震驚不捨

男大生邀少女上摩鐵　手機偷拍性影像！沒道歉沒賠償重判8年半

更多新聞
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

花蓮好友母親「被埋在床上過世」　張善政悲曝災情

花蓮好友母親「被埋在床上過世」　張善政悲曝災情

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午因暴雨溢流，洪水傾瀉光復鄉，造成嚴重災情，桃園市長張善政表示，有位花蓮好友的母親，被埋沒在家中床上往生，讓他深感哀痛，這起事件讓他更能體會桃園族人擔憂的心情，因此下令成立「桃園花蓮原民服務專責窗口」，提供市民針對花蓮受災親友的各項諮詢與協助。

張善政主持交通安全會報　平鎮臨時站預計明年啟用

張善政主持交通安全會報　平鎮臨時站預計明年啟用

扶輪社響應世界淨灘日　「守護豬鼻子絕美夕陽」

扶輪社響應世界淨灘日　「守護豬鼻子絕美夕陽」

六都施政滿意度　張善政第三

六都施政滿意度　張善政第三

藍白縣市長記者會張善政缺席　原因曝

藍白縣市長記者會張善政缺席　原因曝

花蓮光復重災桃市府跨局處馳援張善政友人轉述堰塞湖潰堤不及逃生

