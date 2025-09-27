　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

如何團結黨內外力量？郝龍斌、鄭麗文拋無私　羅智強親自實踐

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席選舉第2場辯論會今（27日）登場，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘皆出席。在交互詰問階段，蔡志弘問及團結黨內外力量有何具體做法？郝龍斌說，團結要自己做起，關鍵就是無私，他會用大家對他的信任，促成黨內團結、在野合作；鄭麗文表示，主席的無私要講原則、尊重制度、不私相授受；羅智強說，國民黨的大我遠勝於他，他過去身體力行站在兄弟姐妹身邊，這就是團結。

蔡志弘提問時說，自己過去有無數次政黨協商經驗，黨內是最有協調能力的人選，當選主席後，團結黨內外力量有何具體做法？

對此，郝龍斌回答指出，國民黨過去一直是內鬥內行、外鬥外行，團結最重要是要改國民黨文化，公開透明，黨內爭鋒相對、對外一致對外，國民黨選舉失敗因素就是不團結，大家都有私心。

郝龍斌表示，團結要自己做起，關鍵就是無私。他強調，他與所有同志都非常交好，大家也相信他是無私的；此外，他也希望用大家對他的信任，促成在野合作，希望透過黨內團結、在野合作，達成2026、2028勝選，國民黨輸了3次大選，再輸就完了，2028務必要重返執政。

鄭麗文表示，主席不能機關算盡，主席的無私，要講原則、尊重制度、不私相授受。如果大家都深刻體會到兩岸和平的重要性、下架民進黨的重要性，不計較個人得失，這是最重要的認知，要從主席做起。

鄭麗文說，國民黨要團結，藍白也要團結，如何透過兩黨正式程序，尊重制度、遵守遊戲規則，她可以在這麼短時間內，這麼多前輩可以在不同台灣政治光譜站在一起組成台灣黨外在野大聯盟，就展現出她整合在野的誠意，未來要凝聚真正代表台灣的主流民意。

▲▼鄭麗文出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席候選人鄭麗文 。（圖／記者李毓康攝）

張亞中則表示，如果今天國民黨都沒有理念，沒有理念的團結叫做和稀泥、叫做分贓。上一次選舉沒有初選，如何叫黨員團結支持你？政黨責任要引導主流民意，如果台獨是主流民意，國民黨要團結在台獨之下嗎？「團結」國民黨已經講爛了，國民黨沒辦法團結就是因為沒有核心價值，都團結在當權派底下，制度隨便捏來捏去，怎麼團結？

羅智強回答時，以過去大罷免幫忙站台的經驗表示，對他來說，如果羅智強沒有被罷免，但是徐巧芯、羅廷瑋被罷免了，那不叫贏。他還說，曾經想選桃園市長，3個月挨家挨戶拜訪，民調從吊車尾衝到第一，但國民黨要徵招張善政時他天人交戰，「為什麼我決定成全張善政？因為國民黨的大我遠勝於我受的委屈」。

羅智強強調，什麼叫團結？如果三兩句話就講完了，國民黨不會輸三次，「羅智強的團結永遠指著我自己，身體力行站在兄弟姐妹身邊，這就是團結」。

▲▼羅智強出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇　全場讚爆
不付孝親費！老母「以房養老」　子女錯愕：繼承權恐飛了
快訊／連假第一天！男登長壽山猝倒　26人接力搶救仍不治
新竹排隊建案「33戶轉手全賺」　1戶獲利4千萬
一吃就上癮！他愛上1美食「全世界只有台南吃得到」　網讚：懂吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

美麗島民調／58％拒絕「台地位未定」　62％不認同「和平歸功安倍」

喊話「減少黨主席選舉政見會場次」　郝龍斌：救災第一

盧秀燕卸任如何發光？郝龍斌提徵召　羅智強、張亞中為主席任期交鋒

注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台的鏟子超人

郝龍斌主張「和中不舔共」　鄭麗文糾正：是和陸友陸

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

美麗島民調／58％拒絕「台地位未定」　62％不認同「和平歸功安倍」

喊話「減少黨主席選舉政見會場次」　郝龍斌：救災第一

盧秀燕卸任如何發光？郝龍斌提徵召　羅智強、張亞中為主席任期交鋒

注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台的鏟子超人

郝龍斌主張「和中不舔共」　鄭麗文糾正：是和陸友陸

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

北捷14人組隊赴花蓮光復　蔣萬安曝：有同仁第一時間返鄉救災

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

全包式度假村插旗沙巴、南非！亮點搶先看　一次解鎖海灘與獵遊

前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇全場讚爆

奧德銳好投MVP！統一獅1比0完封雄鷹　終止大巨蛋6連敗

《大婢咒》少女被收養做奴長年受凌辱！　挖出祖墳「老母親屍體」下降頭復仇

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

火腿總管、歐力士GM都來了！徐若熙最速154　6局無失分握勝投資格

30歲砸千萬買房　大馬女控訴：我名下的房產，連我自己都進不去

瘋狂進球效率！凱恩104場破百球　拜仁豪取開季5連勝

王彥程7局無失分奪第10勝　關鍵危機解決陽岱鋼

【死裡逃生】狗狗困黑泥險滅頂獲救！住院大口進食

政治熱門新聞

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

史書華稱「縣府害軍卡被沖走」　馬文君抓包造謠

花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

美麗島民調／賴清德滿意度35.5％止跌回升　卓榮泰滿意度31.2％

快訊／外交部前部長程建人26日晚辭世　享壽86歲

多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

ET民調／國民黨主席選舉　鄭麗文最沒包袱可帶領藍營重返執政

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

全台鏟子超人湧入花蓮　網友揭「志工救災須知」

高雄5搜救犬立大功「救出4人3狗」　黃捷提醒：「捐罐罐」要合規

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

國人自駕遊羅馬尼亞遭扣留駕照因「不承認台灣」　外交部回應了

更多熱門

相關新聞

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

郝龍斌要求宣示「不參選總統」　張亞中反嗆虛假：因為你選不上

中天電視今（27日）舉辦第二場國民黨主席選舉辯論會，交互詰問環節時，候選人郝龍斌問其他候選人，當選黨主席後，會不會參選總統、參選立委，把自己放進不分區？張亞中直接嗆，「郝市長的發言，充滿虛假」，因為他知道他不可能參選總統，參選了也選不上，因此要求其他人也做出同樣表述，很多候選人也說你們不會選總統，因為是你們都選不上，你們太虛假了。

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

辯論交鋒！羅智強嗆「同志受難你們在哪？」　他：我在家研究法律

辯論交鋒！羅智強嗆「同志受難你們在哪？」　他：我在家研究法律

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

國民黨主席選舉倒數！　媒體6場辯論會+黨中央8場政見發表會

國民黨主席選舉倒數！　媒體6場辯論會+黨中央8場政見發表會

關鍵字：

國民黨黨主席郝龍斌鄭麗文羅智強

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復「浴室超人」是她們！

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面