如何團結黨內外力量？郝龍斌、鄭麗文拋無私　羅智強親自實踐

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席選舉第2場辯論會今（27日）登場，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘皆出席。在交互詰問階段，蔡志弘問及團結黨內外力量有何具體做法？郝龍斌說，團結要自己做起，關鍵就是無私，他會用大家對他的信任，促成黨內團結、在野合作；鄭麗文表示，主席的無私要講原則、尊重制度、不私相授受；羅智強說，國民黨的大我遠勝於他，他過去身體力行站在兄弟姐妹身邊，這就是團結。

蔡志弘提問時說，自己過去有無數次政黨協商經驗，黨內是最有協調能力的人選，當選主席後，團結黨內外力量有何具體做法？

對此，郝龍斌回答指出，國民黨過去一直是內鬥內行、外鬥外行，團結最重要是要改國民黨文化，公開透明，黨內爭鋒相對、對外一致對外，國民黨選舉失敗因素就是不團結，大家都有私心。

郝龍斌表示，團結要自己做起，關鍵就是無私。他強調，他與所有同志都非常交好，大家也相信他是無私的；此外，他也希望用大家對他的信任，促成在野合作，希望透過黨內團結、在野合作，達成2026、2028勝選，國民黨輸了3次大選，再輸就完了，2028務必要重返執政。

鄭麗文表示，主席不能機關算盡，主席的無私，要講原則、尊重制度、不私相授受。如果大家都深刻體會到兩岸和平的重要性、下架民進黨的重要性，不計較個人得失，這是最重要的認知，要從主席做起。

鄭麗文說，國民黨要團結，藍白也要團結，如何透過兩黨正式程序，尊重制度、遵守遊戲規則，她可以在這麼短時間內，這麼多前輩可以在不同台灣政治光譜站在一起組成台灣黨外在野大聯盟，就展現出她整合在野的誠意，未來要凝聚真正代表台灣的主流民意。

張亞中則表示，如果今天國民黨都沒有理念，沒有理念的團結叫做和稀泥、叫做分贓。上一次選舉沒有初選，如何叫黨員團結支持你？政黨責任要引導主流民意，如果台獨是主流民意，國民黨要團結在台獨之下嗎？「團結」國民黨已經講爛了，國民黨沒辦法團結就是因為沒有核心價值，都團結在當權派底下，制度隨便捏來捏去，怎麼團結？

羅智強回答時，以過去大罷免幫忙站台的經驗表示，對他來說，如果羅智強沒有被罷免，但是徐巧芯、羅廷瑋被罷免了，那不叫贏。他還說，曾經想選桃園市長，3個月挨家挨戶拜訪，民調從吊車尾衝到第一，但國民黨要徵招張善政時他天人交戰，「為什麼我決定成全張善政？因為國民黨的大我遠勝於我受的委屈」。

羅智強強調，什麼叫團結？如果三兩句話就講完了，國民黨不會輸三次，「羅智強的團結永遠指著我自己，身體力行站在兄弟姐妹身邊，這就是團結」。

