辯論交鋒！羅智強嗆「同志受難你們在哪？」　他：我在家研究法律

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

中天電視今（27日）舉辦第二場國民黨主席選舉辯論會，交互詰問環節時，候選人羅智強問，國民黨需要一個有情有義的行動派主席，面對大罷免時，他都站在第一線跟大家站在一起，「我還沒有當主席，已經在做主席在做的事情」，請問各位在哪裡？蔡志弘表示，他學法律、教法律，當時他在家研究法條，看要如何救黨員；張亞中則嗆，黃呂錦茹當時被收押，他當然很難過，但國民黨會被大羈押誰造成的？為什麼黨的紀律這麼渙散？本黨難道不該檢討嗎？

羅智強問，國民黨需要一個有情有義的行動派主席，台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押時，他在北檢從晚上六點守到早上六點，大家那天人在哪裡？罷免吳思瑤的人被羈押，我也在外守著，也馬上籌210萬的保金，各位在哪裡？國民黨立委面對水深火熱的大罷免時，各位在哪裡？「我還沒有當主席已經在做主席在做的事情」。

蔡志弘說，他學的是法律、教的是法律，當時的他，在家研究法律可以怎麼援助、協助委員們，他也從北到南積極參與反惡霸的活動、出錢出力，面對這種仇恨動員，他也到處宣揚反惡罷、支持立委，讓國會更強的戰力。

郝龍斌說，他對於民進黨做司法的鷹犬，他深深不以為然，他跟黃呂錦茹是同事、是好友，她犧牲奉獻，結果被羈押，當時黃呂遭羈押時，她經常到他家裡探訪她先生，黃呂出來後，馬上安排他去醫院去做檢查。面對民進黨非法羈押、起訴，未來他一定聯合國民黨黨團，對於司法不公徹底改變，未來如果做黨主席，一定全力推動、貫徹，抗議司法不公，這是保護國民黨最好的方式。

鄭麗文提到，謝謝羅智強衝鋒陷陣力挺同志，她看到黃呂這次的遭遇，他非常心痛，看到司法如此淪喪，她覺得非常不恥、悲憤，當選黨主席一定全力力挺大家，做黨員們最大靠山，國民黨一定要拿回政權，讓司法重新回到正軌。

張亞中提到，這不是罵民進黨的比賽，黃呂錦茹被收押，他當然很難過，但是是誰造成的？為什麼黨的紀律這麼渙散？讓黨工被羈押，本黨難道不該檢討嗎？羅智強很了不起，做了很多事情，但是他20年來為黨做了很多事情，「我做的事情，不會比羅委員少」，主帥要有思想、論述、方向，能夠把黨的招牌擦亮，為兩岸創造和平，羅智強如果做立委非常優秀，但「黨主席還是我來做，更為適當」。