反詐總動員！　台南市教育局多元宣導守護學童安全不間斷

▲台南市教育局推動「反詐總動員」，跨局處合作守護校園安全。（記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

反詐騙人人有責！台南市教育局今年統整各項反詐資源，訂定「反詐總動員」計畫，透過跨科室合作推動，並結合校園活動與LED電視牆宣導，提醒民眾與師生提高警覺，避免落入詐騙陷阱。近期更取得勞工局製作的反詐影片，提供各校播放，加強校園反詐意識。

市長黃偉哲指出，市府各局處全面總動員，教育局特別從教育面向著手，將冒名詐騙、可疑連結、解除分期付款等12項反詐議題，融入行政會議、研習、表揚會及嘉年華會等場合，並彙整各科室及學校例行活動，訂定「反詐總動員」時程表，於活動前或休息時間播放影片，結合各校餐前5分鐘、運動會、集會時間強化宣導。

教育局長鄭新輝表示，防範學生誤成車手或人頭帳戶成為犯罪工具，是今年的重要工作。教育局特製反車手貼紙，張貼於聯絡簿提醒親師生注意；寒假前邀請腹語術街頭藝人進入國小，宣導健康上網與防詐觀念；暑假前更與衛生局合作，透過友善校園問卷篩出網路成癮高風險國中生，再由專業團隊進行網癮防制與反詐宣導。

教育局表示，已在官網設置反詐專區，整合各項可供校園使用的宣導資源並持續更新。近期詐騙集團假借「普發現金一萬元」名義，發送釣魚簡訊，誘騙民眾輸入信用卡號、銀行帳號及個資，屬典型金融詐騙手法，呼籲市民可至教育部防制詐騙專區、台南市警局犯罪預防專區及內政部打詐儀表板查詢最新資訊。