台南市啟動碳普查！　10500家製造業納入調查建立減碳數據庫

▲台南市政府啟動製造業碳普查，全面掌握碳排放來源並規劃減碳路徑。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

面對全球氣候變遷與碳中和趨勢，台南市政府正式啟動「2025年台南碳普查與減碳策略先期研究計畫」，將於9月至10月針對市內10500家製造業廠商展開碳排放問卷與現場訪查，盼建立完整碳排放數據庫，並提出具體可行的輔導措施，協助產業加速邁向低碳轉型。

市長黃偉哲表示，隨著國際碳邊境稅與碳費制度逐步上路，碳管理能力已是製造業能否站穩國際市場的關鍵門檻。台南工業發展快速，中小企業數量龐大，但在技術與資源上仍面臨瓶頸。他強調，減碳不僅是設備升級或技術導入，更需兼顧「公正轉型」，不能讓中小企業、基層勞工或弱勢族群在轉型過程中被邊緣化。碳普查目的，就是要全面掌握製程碳排來源與痛點，並瞭解產業需求，為後續政策與輔導鋪路。

經發局指出，本次碳普查涵蓋特定與納管工廠，問卷設計聚焦碳排來源分類、既有管理措施、技術與資源需求，以及未來減碳規劃，同時輔以現場訪談，彌補量化不足，更真實呈現產業運作。市府後續將於2026年出版《產業減碳手冊》及摘要小冊（電子版與紙本），免費提供中小企業參考，並針對不同產業提出一至兩條可行減碳路徑與技術建議，並邀集產官學研各界召開座談，討論資金、技術與人才培育等配套，打造「減排—適應—創新」三軌並行的轉型藍圖。

經發局呼籲各製造業者積極配合調查，所有資料將匿名處理並嚴格保密，不會對外揭露單一企業數據，僅作整體分析使用。