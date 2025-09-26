台南安平區攜手獅子會辦震災演練　議員親當「受困者」體驗救援

▲台南市安平區公所與獅子會合作舉辦震災演練，模擬大樓傾斜搜救受困民眾。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區公所26日與國際獅子會300E1區合作，辦理「災害疏散撤離暨避難收容處所開設演練」，模擬規模7.0強震導致大樓傾斜、多名民眾受困，由消防局及特搜隊進行救援。現場特別邀請市議員李啟維、陳怡珍、蔡麗青、盧崑福、蔡宗豪、周麗津、曾培雅等人親身扮演受困者，體驗搜救過程。

演練情境假設中州斷層錯動，造成安平平通里「河邊春夢大樓」傾斜。里長魏富翔率防災編組展開通報、疏散及急救，消防與特搜隊則利用雙節梯、繩索垂降、救助袋與雲梯車等方式，分批將受困「議員」與民眾救出。安平區公所並同步啟動臨時收容所，安置暫無法返家的居民。 安平區長蕭泰華表示，感謝議員與民間團體共同參與，透過實際演練更能深刻體會災害風險，也展現政府推動防災的決心。他強調「政府資源有限、民間力量無窮」，透過公私協力，才能打造社區韌性，降低天災衝擊。

國際獅子會300E1區災難援助委員會主席謝漢章則說，今年台南接連歷經地震與颱風，更凸顯提升民眾防災意識的重要性。獅子會除在災時即時援助，也希望藉由互動式演練與宣導，讓居民把防災觀念融入日常生活，災害發生時能快速應變、將損害降到最低。