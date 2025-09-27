國軍連夜救災　今再增250員投入社區環境消毒、廢棄物清理

記者杜冠霖／台北報導

「樺加沙颱風」重創花蓮光復鄉多處地區，國軍第五作戰區今（27日）持續投入災後復原工作，官兵晝夜不懈，出動裝土機、鏟裝機等機具，協助清除道路淤泥與障礙物，並於夜間運用照明機具，持續提供作業環境光源，確保救災行動持續，展現國軍即時反應與堅實行動力。國軍第三作戰區今也派遣250人，配合地方政府規劃，投入社區環境消毒、廢棄物清理及市容整復等工作。

第五作戰區表示，部隊將依需求靈活運用人力與裝備，確保各項復原任務順利完成；並強調國軍秉持 「戮力同心、共度難關」的精神，與地方攜手加速推動復原工作，協助災區民眾早日恢復正常生活。

第三作戰區今依令派遣關渡、蘭陽地區指揮部及裝甲542旅、裝甲584旅、機步269旅、33化學兵群等單位官兵合計250人，搭乘遊覽車並攜帶救災機具趕赴花蓮光復地區加入救援隊伍，展現國軍始終與民眾站在一起的堅定信念。無論災害發生在何處，就會有迷彩的身影，國軍始終是守護國人最堅強的後盾。

部隊抵達後，即納入第二作戰區指揮，配合地方政府規劃，投入社區環境消毒、廢棄物清理及市容整復等工作。第三作戰區強調，雖適逢教師節連假，官兵仍不畏辛勞，毅然投入救災行列，這不僅是因職責所在，更源自對這片土地與人民的深厚情感。

國防部強調，「迷彩身影」代表的不只是救災人力，更象徵國軍守護家園、安定社會的力量。無論災害發生何處，國軍都將以堅定步伐挺身而出，與國人一同守護我們共同摯愛的家園。