花蓮慈濟醫療站傷患突破650人！加男遭割傷、女踩釘子急打破傷風

▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮。（圖／記者白珈陽攝）

地方中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉遭受重創，今(27日)是災後第5天，也是連假首日，台鐵光復站也出現從四面八方湧入的志工，扛著鐵鏟走進災區替災民清理家園，但花蓮慈濟醫院表示，市區設立的醫療站短短3天，累計的傷患就至少650人，包括災民與志工，提醒民眾清理時務必注意安全。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，災難發生後，花蓮慈濟在光復糖廠設立1個醫療站、市區則設立2個醫療站，今已是設站第3天，開戰第一天就有150名傷患、第二天200人、今天則突破300人，短短3天累計至少650人，包括當地居民、以及四面八方來支援的志工，不少市民眾修繕屋頂，或是搬運家具時不慎受傷，或是體力不支暈眩，醫療站都提供義診，免費打破傷風針及提供藥物。

▲加拿大籍教師來台25年，不顧骨折傷勢幫忙救災，右手因此不慎遭割傷。（圖／記者白珈陽攝）

《ETtoday新聞雲》記者現場觀察，還有一名著在花蓮的加拿大籍男子，來台25年、在東華大學任教，日前左手骨折，看到災情後仍心繫花蓮，趕赴災區協助救災，但右手卻不慎遭到刀片割傷，連忙到醫療站包紮。

此外，醫療站內還有踩到釘子的女子，到醫院打破傷風；還有另名來自彰化的男性志工，因體力不支而暈倒，在友人的攙扶下來到醫療站休息；以及雙腳抽筋送到醫療站緊急治療的傷患。

▼女子因踩到釘子到醫院打破傷風；另名來自彰化的男子則是體力不支，被友人攙扶到醫療站。（圖／記者白珈陽攝）