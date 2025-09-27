馬太鞍溪堰塞湖仍有崩塌　陳駿季：持續空拍監測

▲農業部長陳駿季表示，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒不會貿然取消。（圖／林保署花蓮分署提供）

記者許敏溶／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮，目前仍維持紅色警戒，外界關心後續狀況。農業部長陳駿季今（27日）表示，目前還有些土石崩塌，派人前往現場並不安全，只能透過空拍了解，等天氣許可及現場土石不再崩塌，會在第一時間派人到現場安裝水位計，透過監測更精準水位，並由專家會議了解討論再決定後續處置，現在不會貿然取消紅色警戒，至於後續責任部分，則等這次事件結束後再檢討釐清。

陳駿季今天出席農業部「台灣味！呷厝味－第一屆食農教育大會」，在接受媒體聯訪時，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後續處置方向，做出相關說明。

▲根據空拍畫面估計，馬太鞍溪堰塞湖在昨天的蓄水量為700萬噸。（圖／林保署花蓮分署提供）

陳駿季表示，堰塞湖在本周二（23日）溢流後導致最後部分潰堤，目前水位降低到113公尺，剩下水量大概是700萬噸左右，農業部與相關單位隨時監控壩體情況，昨天也出動了空勤總隊直升機監測。由於現場還有些土石崩塌，若要派人前往現場安裝水位計並不安全，等到情況許可就會第一時間重新安裝水位計，希望藉此監測更精準水位，並提供中下游居民警示。

目前堰塞湖仍維持紅色警戒，外界關心何時可取消。陳駿季說明，壩體與水量要隨時監測，如上述所言，現在壩體並不安全，不會貿然取消紅色警戒，只能透過空拍了解，等到天氣許可及土石不再崩塌，會在第一時間派人前往安裝水位計，藉此得到更精細資料，再提供給專家會議了解，行政單位不會直接下命令。

▲農業部長陳駿季表示，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒不會貿然取消。（圖／農業部提供）

此外，對於外界好奇潰壩與溢流兩者之間差異，陳駿季說明，溢流是對水的描述，潰壩是針對壩體結構描述，兩者對象不一樣，水保署是針對水位高低，判斷何時湖水會流出壩頂，一旦流出會對中下游產生影響。水保署關心水位漫過壩體，一旦水產生溢流，種種原因會產生沖刷與下切，潰壩是溢流的最後結果，潰壩有不同程度，沒有溢流之前無法判斷程度，水保署都用科學方式監視，農業部對外說明都是溢流，外界不用糾結在這兩個名詞上。

至於後續責任歸屬部分，陳駿季表示，等這次事件結束後再檢討釐清。