生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬太鞍溪堰塞湖仍有崩塌　陳駿季：持續空拍監測

▲▼空拍光復鄉旁馬太鞍溪26日最新畫面。（圖／林保署花蓮分署提供）

▲農業部長陳駿季表示，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒不會貿然取消。（圖／林保署花蓮分署提供）

記者許敏溶／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮，目前仍維持紅色警戒，外界關心後續狀況。農業部長陳駿季今（27日）表示，目前還有些土石崩塌，派人前往現場並不安全，只能透過空拍了解，等天氣許可及現場土石不再崩塌，會在第一時間派人到現場安裝水位計，透過監測更精準水位，並由專家會議了解討論再決定後續處置，現在不會貿然取消紅色警戒，至於後續責任部分，則等這次事件結束後再檢討釐清。

陳駿季今天出席農業部「台灣味！呷厝味－第一屆食農教育大會」，在接受媒體聯訪時，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後續處置方向，做出相關說明。

▲▼根據空拍最新畫面估計，馬太鞍溪堰塞湖水位1025公尺，面積15.5公頃，蓄水量700萬噸。（圖／林保署花蓮分署提供）

▲根據空拍畫面估計，馬太鞍溪堰塞湖在昨天的蓄水量為700萬噸。（圖／林保署花蓮分署提供）

陳駿季表示，堰塞湖在本周二（23日）溢流後導致最後部分潰堤，目前水位降低到113公尺，剩下水量大概是700萬噸左右，農業部與相關單位隨時監控壩體情況，昨天也出動了空勤總隊直升機監測。由於現場還有些土石崩塌，若要派人前往現場安裝水位計並不安全，等到情況許可就會第一時間重新安裝水位計，希望藉此監測更精準水位，並提供中下游居民警示。

目前堰塞湖仍維持紅色警戒，外界關心何時可取消。陳駿季說明，壩體與水量要隨時監測，如上述所言，現在壩體並不安全，不會貿然取消紅色警戒，只能透過空拍了解，等到天氣許可及土石不再崩塌，會在第一時間派人前往安裝水位計，藉此得到更精細資料，再提供給專家會議了解，行政單位不會直接下命令。

▲▼農業部長陳駿季針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後續處置方向做出說明。（圖／農業部提供）

▲農業部長陳駿季表示，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒不會貿然取消。（圖／農業部提供）

此外，對於外界好奇潰壩與溢流兩者之間差異，陳駿季說明，溢流是對水的描述，潰壩是針對壩體結構描述，兩者對象不一樣，水保署是針對水位高低，判斷何時湖水會流出壩頂，一旦流出會對中下游產生影響。水保署關心水位漫過壩體，一旦水產生溢流，種種原因會產生沖刷與下切，潰壩是溢流的最後結果，潰壩有不同程度，沒有溢流之前無法判斷程度，水保署都用科學方式監視，農業部對外說明都是溢流，外界不用糾結在這兩個名詞上。

至於後續責任歸屬部分，陳駿季表示，等這次事件結束後再檢討釐清。

更多新聞
快訊／徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了
回家再看一下「抱神明桌亡」　媽媽遺體終尋獲...2女兒淚謝
陽明交大教授被沖走　妻：他喊1聲「啊」就不見了
休假中「郵政超人」主動支援！22輛大貨車狂奔花蓮
獨／母子4人「只剩一顆頭」救出　超人大學生本尊曝光
獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」

馬太鞍溪堰塞湖仍有崩塌　陳駿季：持續空拍監測

國軍連夜救災　今再增250員投入社區環境消毒、廢棄物清理

「樺加沙颱風」重創花蓮光復鄉多處地區，國軍第5作戰區今（27）日持續投入災後復原工作，官兵晝夜不懈，出動裝土機、鏟裝機等機具，協助清除道路淤泥與障礙物，並於夜間運用照明機具，持續提供作業環境光源，確保救災行動持續，展現國軍即時反應與堅實行動力。國軍第三作戰區今也派遣250人，配合地方政府規劃，投入社區環境消毒、廢棄物清理及市容整復等工作。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流光復鄉農業部陳駿季

