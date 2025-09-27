國民黨主席選舉倒數！　媒體6場辯論會+黨中央8場政見發表會

▲「國民黨主席參選人」鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，除媒體將自5場辯論會、黨中央10月5日舉辦1場電視政見發表會外，今（27日）也宣布將從10月7日起到14日這8天內，從屏東出發，在全台舉辦8場分區「國民黨主席選舉候選人政見發表會」。

國民黨指出，將於10月7日至10月14日，舉辦共8場「114年中國國民黨主席選舉候選人政見發表會」，遍及全台各縣市，邀請黨員同志共同參與，一起見證黨主席候選人的理念與承諾。

首場政見發表會將於10月7日上午10時，在屏東縣嘉慶喜宴會場舉辦；同日下午將舉辦第2場政見發表會，在台中市中港城國際美食館登場；10月8日上午10時再移師台南市崇文暨崇成里聯合活動中心舉辦第3場分區政見發表會。10月9日上午10時北返，在新北市中和市民活動中心舉辦第4場。

第5場政見發表會於10月12日上午9時30分，在新竹縣竹北市的范廚師宴會館舉辦；當天下午2時回到台北市議會B1禮堂，舉辦第6場。10月13日上午10時，再南下拉到高雄市君毅正勤活動中心，舉辦第7場分區政見發表會。第8場則於10月14日上午10時在桃園市八德陸光市民活動中心收官登場。

國民黨表示，誠摯邀請全國黨員朋友踴躍出席，為國民黨的未來注入力量，見證候選人對黨的承諾，攜手迎向2026、2028的重要選戰，團結一致，重返執政。

▲國民黨在全台辦8場分區「國民黨主席選舉候選人政見發表會」。 （圖／國民黨提供）

