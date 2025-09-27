美麗島民調／國民黨主席誰適合？　郝龍斌22.2％居冠、鄭麗文12.2％

▲國民黨主席適合度調查。（圖／美麗島電子報提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席改選將於10月18日登場，根據《美麗島電子報》昨（26日）公布的民調顯示，民眾認為最適合領導國民黨的候選人，郝龍斌為22.2％、鄭麗文12.2％、羅智強以10.4％居於第三，至於，卓伯源、張亞中、蔡志弘則依序獲得3.5％、2.8％、0.2％。

國民黨主席選舉日前登記截止，本次黨主席改選共有6人參選，分別為郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中、蔡志弘。美麗島電子報於23日至25日間，以全國22縣市年滿20歲之民眾為範圍，針對「誰的言行表現和能力，較適合領導國民黨，可以增加社會對國民黨的好感或支持？」進行調查。

調查結果顯示，認為郝龍斌最適合的民眾有有22.2％、鄭麗文12.2％、羅智強以10.4％居於第三，卓伯源3.5％、張亞中2.8％、蔡志弘獲得0.2％。

此外，有1.2％的民眾認為6人都可以、11.8％的民眾認為6人都不可以，未明確回答則有35.7％。

本次調查，也針對「國民黨的好感度」進行訪問，有36.6％的民眾對國民黨有好感度，其中4.6％很有好感、32.0％有些好感，整體好感度相較上個月，微幅增加0.3個百分點，另有44.0％的民眾對國民黨反感，其中20.4％很反感、23.6％有些反感，整體反感度比上個月降低3個百分點。

此民調由《美麗島電子報》戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年9月23至25日，調查範圍全國22縣市，調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計，以住宅電話與行動電話雙架構抽樣，最終，樣本規模成功完訪1077人（住宅電話699人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。