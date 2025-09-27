進公司不馬上工作！一票上班族「小祕密」曝　網看傻：我太認真嗎　

▲進公司後，會先耍廢多久？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人進公司之後，未必會馬上進入工作狀態，而是會先吃早餐、上廁所，或者先滑手機。近日就有一名男網友分享，他每天早上進公司後，都會先耍廢約1小時才開始工作，大家進公司後，都會先當「薪水小偷」多久呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「大家進公司都先耍廢多久」為標題發文，提到自己進公司打卡後，並不會馬上投入工作，而是會去買早餐。回到座位後，他則會一邊滑手機，一邊吃早餐，等大概1個小時過後，才會開始看信、工作，不知道大家早上都會先耍廢多久時間呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「拉屎、吃早餐、滑PTT，上午三件套」、「耍廢8小時，發現事情做不完，申請加班4小時繼續耍廢」、「買個早餐半小時，看個mail半小時，看完泡個茶醒醒腦半小時，確認沒啥急事就滑滑手機，等十一點準備離開座位刷午餐，一路休息到一點半，再醒醒腦半小時，兩點準時上工，沒啥事繼續滑等下班」、「吃早餐、看股票、帶薪上廁所、中午買飯，下午才開始工作」。

也有網友表示，「X，大家上班都這麼爽」、「不是，大家那麼閒，都不用寫月報嗎」、「看完這串後悔沒好好讀書了」、「為何我好像都沒有休息時間？大家好快樂的感覺，是我太認真了嗎」、「留言區看起來都是主管級的啊」。話題引起熱議。