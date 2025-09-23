Z世代抗壓性差？她嘆「要當六邊形戰士」35K職缺也要搶　

▲原PO想知道，Z世代真的比較廢？（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近年不少Z世代常被長輩質疑「抗壓性太差、不夠努力」，但Z世代真的比較廢嗎？就有一名女網友坦言，長輩總說他們那年代工作很好找，投幾份履歷就能錄取，可是就她所知，現在的競爭明明就跟以前不能比，到底是他們這代真的太挑，還是環境早已不同？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「Z世代真的比較廢嗎」為標題發文表示，每次跟長輩聊到找工作的話題，他們都說以前工作很好找，只要投履歷就可以了，這番話就讓她不禁思考，是他們這代太挑剔嗎？還是環境真的變了呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，現在大學生隨處可見，研究所學歷也不再稀奇，社會對年輕人要求的技能愈來愈多，不只要有專業，還得精通外語，幾乎得成為「六邊形戰士」才有競爭力。她感嘆，和長輩那個「努力就能買房」的時代相比，如今即便是月薪35K的工作，也得跟人搶。

▲原PO認為，現在和以前的環境不太能比較。（示意圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「以前的工作機會比較多，老一輩的人基本不用去思考，讀書完就照原本的科系就業，但現在時代變化太快，以前那條路早就擠滿了人，新的路每一條都要靠自己走出來，這兩種完全不能比」、「叫他們捫心自問，生在這個時代還買得起自己現在住的房子嗎」、「給低薪還要什麼都會，想要花少錢得到更多利益，有時候覺得自己那麼累幹嘛」。

也有網友認為，「環境有差，但長輩比較能吃苦也是真的，很多年輕人不做的工作，當年他們都是為了生活就是服從照做」、「其實沒有任何世代可以彼此做比較，因為時代完全不一樣，文化、思維、認知、教育程度以及出身背景，這些因素產生一大堆交互作用，造就每個世代的差異 客觀來說真的無從比較」。話題引發討論。