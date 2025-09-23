只能撿阿嬤內衣！妹子怨「窮就不要生」爆共鳴：不敢對自己好

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「小孩不是只要活著就好！」一名女網友哀怨，自己從小在窮困的環境長大，校外教學從沒參加過，甚至營養午餐都要偷偷打包當晚餐。有時遇到學校活動沒有供餐，她就只能餓整天。衣服永遠是親戚給的二手貨，不僅老氣，還常常不是太大就是太小，感嘆童年的缺憾讓她至今仍覺得心裡有塊補不上的空，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「窮就不要生」，提到小時候家裡很窮，窮到校外教學不可能參加，要打包營養午餐當晚餐，衣服永遠穿親戚給的二手衣。最誇張的則是內衣，因為自己國中時已經開始發育，卻只能穿阿嬤留下來的不合身內衣，不僅肩帶常常滑落，鋼圈還會戳肉，「每天都很自卑，覺得自己不只穿得醜，連『舒適』都沒有資格享受。」

直到長大開始工作，她才咬牙買下第一件屬於自己的新內衣，才明白一件小小的衣物也能帶來安全感與快樂，「原來快樂其實沒有那麼難，它不是名牌包，不是大餐，而是每天穿在身上、讓你自在的小東西。」

她回顧過去，仍覺得小時候非常辛苦，那種「想要卻得不到」的無力感，在心裡留下深刻烙印。如今有能力多花一點錢換取自在，她才懂得，長大後的快樂其實很簡單。最後，原PO直嘆「窮真的不要生」，因為小孩不是只要活著就好，如果連最基本的體面都無法顧及，在最無憂無慮的時光要為了生存煩惱，那就不應該生。

貼文引發討論，不少人也有感，「小時候問同學什麼是iPod被嘲笑」、「真的，窮就不要生，但有些窮人就覺得養兒防老，硬要生」、「我覺得窮養還會有一個狀況，就是不敢對自己好，不太敢買好東西，覺得自己好像沒那個資格跟人家用那種新的東西，要脫離這個想法其實就已經很辛苦了」、「有小孩，就努力工作給後代好的資源及教育。」