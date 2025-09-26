高雄SPA會館12女涉嫌性交易　嘉義移民署揭露非法移工運作

▲嘉義移民署破獲仲介公司假引進移工來台賣淫 。（圖／嘉義移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署嘉義縣專勤隊日前接獲情資，在高雄市某一SPA會館，疑似將房間提供色情應召集團媒介外籍人士從事性交易，經專勤隊蒐證後報請高雄地檢署指揮，於113年3月間會同高雄市政府警察局前鎮分局等單位共同執行搜索，當場查獲12名越南籍女子，其中1人竟是合法看護工且經鑑別為人口販運被害人。後續擴大偵辦，於今（114）年4月第2波搜索，高雄地檢署於9月初偵查終結，起訴龔姓、林姓及張姓等犯嫌多達10人。

嘉義縣專勤隊調查發現，與該名人口販運被害人同時間被引進來台，另有4名越南籍移工，但側訪渠等雇主之鄰居表示，根本從未見過。因案極為可疑，高雄地檢署檢察官孫瑋彤指揮移民署嘉義縣專勤隊、屏東縣專勤隊、台南市專勤隊等單位擴大追查，於今年4月持高雄地方法院核發之搜索票至仲介公司執行搜索，發現是龔姓主嫌利用自己在仲介公司工作之便，於越南當地招攬移工並找來多名人頭雇主，以申請監護工名義引入台灣。待移工成功入境後，安排移工在人頭雇主家不到1日，即由集團成員窩藏移工並媒介從事性交易。

林嫌負責承租房屋，利用被害人不能、不知或難以求助之處境，要求被害人須居住於其安排之處並長期監控被害人，再經由張嫌媒介至高雄市某SPA會館從事性交易牟利。被害人表示，其來台前被張姓犯嫌告知須由其代墊引進費超過15萬元，因此來台後要求被害人4個月內，每個月還款3萬元直至付清引進費。張嫌從每次性交易800元至1000元不等之所得中扣除，每月還須另付8000元保證金及5000元住宿費用，巧立各種名目剝削性交易所得。

嘉義縣專勤隊會同友軍單位於今年4月搜索時，現場查扣公司電腦主機、公司帳務資料、客戶資料表、雇主申請案卷等資料，並拘提公司負責人及龔姓仲介人員。其中，龔姓涉嫌重大且有與他人串供疑慮，孫檢察官向高雄地方法院聲請羈押，原裁定交保，經提起抗告後更裁羈押龔嫌。嘉義縣專勤隊後續傳喚相關人士到案說明，蒐集相關不法事證後移送高雄檢察署偵查，日前地檢署已針對龔姓、林姓及張姓主嫌為首之非法仲介集團等10人，依涉嫌違反人口販運防制法、刑法妨害風化、偽造文書、就業服務法等罪嫌提起公訴。

嘉義縣專勤隊隊長羅金定強調，未來將持續聯合治安機關，強力掃蕩及查處外來人口在台從事違法（規）情事，更溯源打擊幕後不法仲介集團，杜絕非法僱用及剝削行為，守護每一位合法在台之外來人口，展現政府保障合法之執法決心。民眾若有發現任何非法僱用或仲介外來人口從事違法（規）之情資，歡迎踴躍向嘉義縣專勤隊（電話：05-3625162）或各治安機關檢舉，共同打擊不法，維護社會治安。