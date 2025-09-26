　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄SPA會館12女涉嫌性交易　嘉義移民署揭露非法移工運作

▲▼ 嘉義移民署破獲仲介公司假引進迫移工來臺賣淫 。（圖／嘉義移民署提供）

▲嘉義移民署破獲仲介公司假引進移工來台賣淫 。（圖／嘉義移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署嘉義縣專勤隊日前接獲情資，在高雄市某一SPA會館，疑似將房間提供色情應召集團媒介外籍人士從事性交易，經專勤隊蒐證後報請高雄地檢署指揮，於113年3月間會同高雄市政府警察局前鎮分局等單位共同執行搜索，當場查獲12名越南籍女子，其中1人竟是合法看護工且經鑑別為人口販運被害人。後續擴大偵辦，於今（114）年4月第2波搜索，高雄地檢署於9月初偵查終結，起訴龔姓、林姓及張姓等犯嫌多達10人。

嘉義縣專勤隊調查發現，與該名人口販運被害人同時間被引進來台，另有4名越南籍移工，但側訪渠等雇主之鄰居表示，根本從未見過。因案極為可疑，高雄地檢署檢察官孫瑋彤指揮移民署嘉義縣專勤隊、屏東縣專勤隊、台南市專勤隊等單位擴大追查，於今年4月持高雄地方法院核發之搜索票至仲介公司執行搜索，發現是龔姓主嫌利用自己在仲介公司工作之便，於越南當地招攬移工並找來多名人頭雇主，以申請監護工名義引入台灣。待移工成功入境後，安排移工在人頭雇主家不到1日，即由集團成員窩藏移工並媒介從事性交易。

▲▼ 嘉義移民署破獲仲介公司假引進迫移工來臺賣淫 。（圖／嘉義移民署提供）

林嫌負責承租房屋，利用被害人不能、不知或難以求助之處境，要求被害人須居住於其安排之處並長期監控被害人，再經由張嫌媒介至高雄市某SPA會館從事性交易牟利。被害人表示，其來台前被張姓犯嫌告知須由其代墊引進費超過15萬元，因此來台後要求被害人4個月內，每個月還款3萬元直至付清引進費。張嫌從每次性交易800元至1000元不等之所得中扣除，每月還須另付8000元保證金及5000元住宿費用，巧立各種名目剝削性交易所得。

▲▼ 嘉義移民署破獲仲介公司假引進迫移工來臺賣淫 。（圖／嘉義移民署提供）

嘉義縣專勤隊會同友軍單位於今年4月搜索時，現場查扣公司電腦主機、公司帳務資料、客戶資料表、雇主申請案卷等資料，並拘提公司負責人及龔姓仲介人員。其中，龔姓涉嫌重大且有與他人串供疑慮，孫檢察官向高雄地方法院聲請羈押，原裁定交保，經提起抗告後更裁羈押龔嫌。嘉義縣專勤隊後續傳喚相關人士到案說明，蒐集相關不法事證後移送高雄檢察署偵查，日前地檢署已針對龔姓、林姓及張姓主嫌為首之非法仲介集團等10人，依涉嫌違反人口販運防制法、刑法妨害風化、偽造文書、就業服務法等罪嫌提起公訴。

▲▼ 嘉義移民署破獲仲介公司假引進迫移工來臺賣淫 。（圖／嘉義移民署提供）

嘉義縣專勤隊隊長羅金定強調，未來將持續聯合治安機關，強力掃蕩及查處外來人口在台從事違法（規）情事，更溯源打擊幕後不法仲介集團，杜絕非法僱用及剝削行為，守護每一位合法在台之外來人口，展現政府保障合法之執法決心。民眾若有發現任何非法僱用或仲介外來人口從事違法（規）之情資，歡迎踴躍向嘉義縣專勤隊（電話：05-3625162）或各治安機關檢舉，共同打擊不法，維護社會治安。

▲▼ 嘉義移民署破獲仲介公司假引進迫移工來臺賣淫 。（圖／嘉義移民署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝
要變天了！今年首波東北季風「最快10月初殺到」　恐有颱風夾擊
法籍網紅四度在台救災！花蓮下車後見一幕超感動
快訊／以色列總理聯合國大會演說　「剛上台」多國代表秒離席

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水來了沒得跑！阿姨破窗狂往上爬「雙手逃命傷痕」　仍微笑清家園

嘉義特搜人員抵達花蓮災區　救援受困泥沼民眾

農業廢棄物變綠金！ 屏科大聯手環境部、農業部啟動淨零新基地

高雄SPA會館12女涉嫌性交易　嘉義移民署揭露非法移工運作

台南七股消防分隊辦中秋晚會！　夾娃娃機寓教於樂宣導爆竹煙火安全

桃子腳國中小3期校舍啟用　侯友宜：打造優質教育環境

出席新北防癌論壇　侯友宜籲早期發現及早治療

台南安平區攜手獅子會辦震災演練　議員親當「受困者」體驗救援

新北市圖推「咖啡與書香邂逅」　借閱10本書送星巴克優惠

南橫大崩塌中斷！　台東宣布：霧鹿、利稻明天停班停課

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

水來了沒得跑！阿姨破窗狂往上爬「雙手逃命傷痕」　仍微笑清家園

嘉義特搜人員抵達花蓮災區　救援受困泥沼民眾

農業廢棄物變綠金！ 屏科大聯手環境部、農業部啟動淨零新基地

高雄SPA會館12女涉嫌性交易　嘉義移民署揭露非法移工運作

台南七股消防分隊辦中秋晚會！　夾娃娃機寓教於樂宣導爆竹煙火安全

桃子腳國中小3期校舍啟用　侯友宜：打造優質教育環境

出席新北防癌論壇　侯友宜籲早期發現及早治療

台南安平區攜手獅子會辦震災演練　議員親當「受困者」體驗救援

新北市圖推「咖啡與書香邂逅」　借閱10本書送星巴克優惠

南橫大崩塌中斷！　台東宣布：霧鹿、利稻明天停班停課

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

賓士「VLE電動8人座豪華商旅」即將量產！預告2026上半年登場

第3回合沒能逆轉錯失冠軍　李旻建大輪胎盃並列亞軍

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝　4天救64人

味全龍2比0擊退統一獅！鋼龍6局零失分奪本季第11勝

助花蓮光復鄉親重建「4車廠推關懷專案」！買機車直接補助5000元

風Luxury／勞力士製錶與永續發展都當領頭羊　助「珊瑚媽媽」復育

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

周興哲太暖了！　演唱會周邊商品收益全捐出…救助花蓮災區

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

地方熱門新聞

南橫斷了！台東2村明天停班停課

防水閘門補助砍半！災民控「空頭支票」陳怡珍轟市府不公

中埔國小「束脩六禮餐」體驗敬師之情

花蓮縣：光復鄉明停班停課

陪孩子走過低潮台南教育局創意藥袋「永保安康」化身心靈處方

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

南投警方公布⽩沙屯三神贊境活動交通管制時間範圍

當文化遇上科技！台南推AI共創課程學生從故宮文物汲取靈感

八德區公所與全越運動　推動健康運動回饋

統領廣場七週年慶開打首日　開慶熱舞吸客

台南3行政區10/2起停水、壓降供水12小時近4.9萬戶受影響

台南特搜隊花蓮搜救任務救出虛弱45歲男子送醫急救

南消七大隊防災日演練聚焦危險物品倉儲、傷患救援與後勤照護

更多熱門

相關新聞

嘉縣女大生宿舍產下男嬰！謊稱路邊撿的

嘉縣女大生宿舍產下男嬰！謊稱路邊撿的

嘉義縣大林慈濟醫院9月接連收治2名嬰兒，其中一名嬰兒為一名女大生自行生產後送醫，曾對醫護人員表示孩子是路邊拾獲。另一名嬰兒則有受傷情形，疑似遭受虐待。嘉義縣社會局已介入處理，2名嬰兒目前均獲得妥善安置。

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

嘉義縣市鐵路高架化延伸工程動土　拚120年完工通車

嘉義縣市鐵路高架化延伸工程動土　拚120年完工通車

看護來台1天就被逼下海賣肉　惡質仲介慘了

看護來台1天就被逼下海賣肉　惡質仲介慘了

陷假交友詐騙與家人爭執　女橋上徘迴被警勸回

陷假交友詐騙與家人爭執　女橋上徘迴被警勸回

關鍵字：

嘉義移民署人口販運色情交易非法仲介嘉義

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

快訊／最低工資連10漲！明年起月薪調升至2萬9500元、時薪196元

外國人搭台灣高鐵　見乘客「手機都同畫面」

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面