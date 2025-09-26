　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄SPA館淪人蛇窟！看護來台1天就被逼下海賣肉　惡質仲介慘了

▲▼高雄SPA館淪人蛇窟！合法看護來台1天就迫下海賣肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄SPA館淪人蛇窟！合法看護來台1天就迫下海賣肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／嘉義報導

高雄市一家SPA會館被查出掛羊頭賣狗肉，引進12名外籍移工從事性交易，其中還有女子是合法看護，來台不到一天就被逼下海賣淫，要求被害女子用身體還仲介費，並巧立名目剝削這些外籍女子。檢警今年4月發動搜索，逮捕龔姓仲介、張姓主嫌等10人，高雄地檢署偵結後，依人口販運防制法、妨害風化等罪嫌將其起訴。

移民署嘉義縣專勤隊今年初接獲情資，在高雄市前鎮區某一SPA會館，疑似將房間提供色情應召集團媒介外籍人士從事性交易。經搜索後，當場查獲12名越南籍女子。進一步調查發現，有5名外籍女子同時間被引進來台，但雇主鄰居卻表示沒有見過這些女子，其中一人竟是合法看護工，經鑑別為人口販運被害人。

▲▼高雄SPA館淪人蛇窟！合法看護來台1天就迫下海賣肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲檢警持搜索票到仲介公司搜索。（圖／記者許宥孺翻攝）

全案經高雄地檢署檢察官指揮偵辦，專勤隊今年4月持搜索票到仲介公司進行搜索，發現龔姓仲介利用自己在仲介公司工作之便，在越南當地招攬移工並找來多名人頭雇主，以申請監護工名義引入台灣。等到移工成功入境後，安排移工在人頭雇主家不到1天，便由集團成員窩藏移工媒介從事性交易。

專勤隊調查發現，林姓嫌犯負責承租房屋，利用被害女子無法求助的處境下，要求這些外籍女子住在他安排的住所，並長期監控她們，再由張姓主嫌媒介她們到SPA館從事性交易。

被害女子委屈表示，來臺前被張姓犯嫌告知，他先代墊引進費超過15萬元，因此被害女子來台後，要求她們在4個月內還款，分期每個月還3萬元直至付清。此外，張嫌從每次性交易800元至1000元不等的所得中扣除，每月還須另付8000元保證金及5000元住宿費用，巧立各種名目剝削性交易所得。

▲▼高雄SPA館淪人蛇窟！合法看護來台1天就迫下海賣肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼仲介謊騙外籍女子先墊付仲介費，再逼迫她們下海賣肉還錢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄SPA館淪人蛇窟！合法看護來台1天就迫下海賣肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

專勤隊今年4月發動搜索時，查扣電腦主機、帳務資料、客戶資料表、雇主申請案卷等資料，並拘提公司負責人及龔姓仲介人員。其中，龔姓涉嫌重大且有串證之虞，檢察官向高雄地方法院聲請羈押，原裁定交保，經提起抗告後更裁羈押。

嘉義縣專勤隊後續傳喚相關人士到案說明，蒐集相關不法事證後移送高雄檢察署偵查，日前高雄地檢署已針對龔姓、林姓及張姓主嫌為首的非法仲介集團等10人，依涉嫌違反人口販運防制法、刑法妨害風化、偽造文書、就業服務法等罪嫌提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

南橫路斷利稻大停電　直升機吊掛台電人員進災區...協助復電

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

南橫路斷利稻大停電　直升機吊掛台電人員進災區...協助復電

Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

人氣涼糕店「涼食帖」東區旗艦店開幕　買1送1券限量送

陽帆愛女安吉寫歌卡關9次　終於決定放手！

「2025海洋之聲」音樂會落幕　台東成南島文化交流新據點

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

「巨洪」瞬間湧入公寓！金多美背兒逃亡　淚崩：我怎麼一個人走？

吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁

社會熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

23歲下士遭甲車撞擊傷勢曝！摘除內臟保命

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

76歲鄰長沖到溪邊泡水3天　兒悲怒：花蓮縣府無作為

快訊／國軍再傳意外！士兵遭雲豹8輪甲車撞傷

母女冷戰鬧出人命！虎媽「你不開門我不甩」

堰塞湖蓄水量剩12%　最新高清照出爐

更多熱門

相關新聞

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

在嘉義某高中任職的陳姓教師，被女學生指控2000年時於台南某所私立國中、高中部任教期間，多次和未成年女學生發生性關係，被害人家屬近日得知此事後憤而提告，結果該名老師的住家17日凌晨就遭人張貼海報，要求教育單位嚴懲，被害女學生今(26)天更召開記者會，哽咽控訴狼師以教育性知識及補習名義，將她帶到摩鐵性侵還強拍裸照，甚至逼墮胎。

狗困黑泥險滅頂　隊員手挖40分鐘救出

狗困黑泥險滅頂　隊員手挖40分鐘救出

高雄皮卡深夜撞進汽修廠！駕駛滿身酒氣遭送辦

高雄皮卡深夜撞進汽修廠！駕駛滿身酒氣遭送辦

槍手「坐桶仔」逃亡　疑助偷渡船長遭逮

槍手「坐桶仔」逃亡　疑助偷渡船長遭逮

內褲阿北走廊搭訕！女房客嚇壞住5天急搬家

內褲阿北走廊搭訕！女房客嚇壞住5天急搬家

關鍵字：

嘉義高雄SPA館人蛇賣淫看護

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面