高雄SPA館淪人蛇窟！看護來台1天就被逼下海賣肉　惡質仲介慘了

▲高雄SPA館淪人蛇窟！合法看護來台1天就迫下海賣肉。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／嘉義報導

高雄市一家SPA會館被查出掛羊頭賣狗肉，引進12名外籍移工從事性交易，其中還有女子是合法看護，來台不到一天就被逼下海賣淫，要求被害女子用身體還仲介費，並巧立名目剝削這些外籍女子。檢警今年4月發動搜索，逮捕龔姓仲介、張姓主嫌等10人，高雄地檢署偵結後，依人口販運防制法、妨害風化等罪嫌將其起訴。

移民署嘉義縣專勤隊今年初接獲情資，在高雄市前鎮區某一SPA會館，疑似將房間提供色情應召集團媒介外籍人士從事性交易。經搜索後，當場查獲12名越南籍女子。進一步調查發現，有5名外籍女子同時間被引進來台，但雇主鄰居卻表示沒有見過這些女子，其中一人竟是合法看護工，經鑑別為人口販運被害人。

▲檢警持搜索票到仲介公司搜索。（圖／記者許宥孺翻攝）



全案經高雄地檢署檢察官指揮偵辦，專勤隊今年4月持搜索票到仲介公司進行搜索，發現龔姓仲介利用自己在仲介公司工作之便，在越南當地招攬移工並找來多名人頭雇主，以申請監護工名義引入台灣。等到移工成功入境後，安排移工在人頭雇主家不到1天，便由集團成員窩藏移工媒介從事性交易。

專勤隊調查發現，林姓嫌犯負責承租房屋，利用被害女子無法求助的處境下，要求這些外籍女子住在他安排的住所，並長期監控她們，再由張姓主嫌媒介她們到SPA館從事性交易。

被害女子委屈表示，來臺前被張姓犯嫌告知，他先代墊引進費超過15萬元，因此被害女子來台後，要求她們在4個月內還款，分期每個月還3萬元直至付清。此外，張嫌從每次性交易800元至1000元不等的所得中扣除，每月還須另付8000元保證金及5000元住宿費用，巧立各種名目剝削性交易所得。

▲▼仲介謊騙外籍女子先墊付仲介費，再逼迫她們下海賣肉還錢。（圖／記者許宥孺翻攝）



專勤隊今年4月發動搜索時，查扣電腦主機、帳務資料、客戶資料表、雇主申請案卷等資料，並拘提公司負責人及龔姓仲介人員。其中，龔姓涉嫌重大且有串證之虞，檢察官向高雄地方法院聲請羈押，原裁定交保，經提起抗告後更裁羈押。

嘉義縣專勤隊後續傳喚相關人士到案說明，蒐集相關不法事證後移送高雄檢察署偵查，日前高雄地檢署已針對龔姓、林姓及張姓主嫌為首的非法仲介集團等10人，依涉嫌違反人口販運防制法、刑法妨害風化、偽造文書、就業服務法等罪嫌提起公訴。