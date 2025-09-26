　
嘉義縣市鐵路高架化延伸工程動土　拚120年完工通車

▲▼嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫臨時軌工程今動土。（圖／鐵道局提供）

▲嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫臨時軌工程今動土。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

嘉義縣市鐵路高架化延伸臨軌工程今天(26日)動土，交通部長陳世凱表示，民雄站今天起將大興土木、迎接新車站，預計嘉義市區鐵路高架化118年完成，因應高架化，民雄新站和嘉義市區4個車站將於120年完工，盼共同推動嘉義轉型。

嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫「臨時軌工程」今動土，交通部長陳世凱、嘉義縣長翁章梁、台鐵公司董事長鄭光遠、鐵道局長楊正君等人共同出席，祈福工程施工順利、早日完工。

交通部長陳世凱表示，嘉義正在轉型，交通建設也要跟上腳步。今日臨時軌工程的啟動，象徵計畫全面進入實質施工階段，這也代表政府對推動嘉義縣巿地區交通建設的決心，以具體行動付諸實現。未來各項土建、軌道及機電系統等工程將陸續展開，期盼鐵道局與施工團隊、縣府團隊共同合作，攜手社會各界讓工程順利推展，一同帶動嘉義邁向全新的交通時代。

▲▼嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫臨時軌工程今動土。（圖／鐵道局提供）

▲嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫臨時軌工程今動土。（圖／鐵道局提供）

陳世凱受訪時進一步指出，今天開始民雄車站要開始大興土木，迎接新車站，預計嘉義市區整個高架化118年完成，希望120年完成民雄新站，民雄站跟嘉義市區4個高架化車站，則預計120年全部完工，嘉義市迎接工商業翻轉和轉型，希望軌道建設也能跟上嘉義轉型，鐵道局會如期如質完工。

鐵道局長楊正君則表示，相信未來民雄鐵路高架後，將有效帶動的都市發展，並解決鐵路阻隔造成的交通問題，協助嘉義縣政府「勇敢轉型，嘉義創新」的政策實現。

嘉義縣長翁章梁則表示，​嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫不僅縫合都市之間的隔閡，未來民雄車站設計會是小鎮風格的車站，加上整個鐵道底下的商業街，連結民雄的鵝肉一條街，對未來整個都市的更新跟活化會有非常大的助益。

行政院於112年5月核定嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫，除了縫合鐵路沿線兩側地區，均衡都市發展外，同時消除嘉義縣境內5處鐵路平交道，改善平交道造成之交通問題，計畫經費為173.48億元，工程範圍北起頂寮路平交道北側，南至嘉北高架車站北端，全長約8.92公里，並將既有民雄車站改為高架車站，預定120年高架通車。

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。近日，有許多熱心民眾都決定到現場幫忙，立委沈伯洋就發文表示，這幾天因為有大量機具進入，所以開車很容易打結，如果想到現場幫忙，「盡量坐火車進光復喔！」

