地方 地方焦點

陷假交友詐騙與家人爭執　嘉義女橋上徘迴...警安撫解圍

▲▼ 【少女疑遭假交友詐騙情緒失控 布袋警即刻阻止輕生】 。（圖／布袋分局提供）

▲嘉義女疑遭假交友詐騙情緒失控，警即刻阻止輕生 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮一名約20歲的蔡姓女子，疑似因網路假交友詐騙事件與家人發生爭執，情緒激動之下獨自前往布新橋，有輕生意圖。所幸布袋警分局布袋派出所警員黃于倫、黃嘉倫接獲通報後迅速到場，及時介入化解，成功避免一場憾事。

▲▼ 【少女疑遭假交友詐騙情緒失控 布袋警即刻阻止輕生】 。（圖／布袋分局提供）

日前傍晚6至8時許，熱心民眾發現該女子身穿紅衣，徘徊於布新橋上舉止異常，疑似欲尋短，立即通報警方。員警趕抵現場時，蔡女已被親友拉住，但仍情緒激動。為避免衝突，警方先請親友退至一旁，再將蔡女帶回派出所，提供茶水安撫，並耐心勸說開導，最終使其情緒逐漸穩定，平安交由家人帶返休養。

據了解，蔡女先前透過網路與陌生男性互動，其母親察覺後提醒此舉恐涉「假交友詐騙」，勸其不要洩露個資。蔡女因此與家人起爭執，一時激動才獨自離家。

布袋警分局長林明韋呼籲，青少年應謹慎使用網路交友，不可輕信陌生人或沉迷虛擬情感；家長也應主動關心，建立良好溝通與信任，共同防範詐騙陷阱。另提醒，如民眾有情緒困擾，可撥打心理諮詢專線1925（依舊愛我），或尋求專業機構協助，若有立即危險應立刻撥打110或119。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

布袋分局假交友網路詐騙嘉義警急救情緒失控

