社會 社會焦點 保障人權

桃園獨居女連2天遇投資詐騙　警銀聯防識破！保她350萬積蓄

▲桃園市趙姓婦人日前到中壢區某銀行臨櫃欲提領鉅款，行員通知警方到場勸阻。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市趙姓婦人日前到中壢區某銀行臨櫃欲提領鉅款，行員通知警方到場勸阻。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市趙姓婦人日前連續2天到中壢區某銀行臨櫃欲提領鉅款，行員與警方到場勸阻，趙婦堅稱「錢是自己的，警方管不著」，警員耐住性子苦口婆心勸阻，還一路護鈔陪其返家，警方鍥而不捨地勸說與舉例詐騙個案，趙婦才相信自己誤入投資詐騙陷阱，保住其350萬元積蓄。

▲桃園市趙姓婦人日前到中壢區某銀行臨櫃欲提領鉅款，員警到場溝通。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市趙姓婦人日前到中壢區某銀行臨櫃欲提領鉅款，員警到場溝通。（圖／中壢警方提供）

中壢警方指出，內壢派出所9月下旬某日上午10時40分接獲轄區某銀行通報，一名婦人臨櫃欲提領鉅款，神情怪異疑似遭詐騙。內壢派出所員警陳世瑜、劉俊廷立即到場，發現婦人正是前一天因「購買黃金投資」名義欲領款200萬53歲趙姓婦人，經警方苦勸後才暫停交易。

但趙婦卻於翌日上午再度到銀行欲提領150萬元，行員詢問原因卻以「房屋裝修」為由，行員擔心趙婦被騙機警立即通報；趙婦面對員警詢問，一度情緒激動不耐煩，當場生氣表明「這是自己的錢，與警方無關」，堅決要提款。

▲桃園市趙姓婦人日前兩度到某銀行臨櫃欲提領鉅款，警方甚至護鈔陪同返家，終於獲得其信任，將巨款存回銀行。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市趙姓婦人日前兩度到某銀行臨櫃欲提領鉅款，警方甚至護鈔陪同返家，終於獲得其信任，將巨款存回銀行。（圖／中壢警方提供）

員警見其執意，仍苦口婆心勸阻，甚至趙婦提款後陪同返家，經查看趙婦手機通聯對話紀錄，發現她與一名網友頻繁互動，對方以投資虛擬貨幣為由，誘騙趙婦多次提領鉅款投資。員警確認就是常見的詐騙話術當場揭穿。趙婦才恍然大悟，坦承因過度相信網友才不願說出真相，險些自己辛苦存下的350萬元積蓄拱手奉上，隨後在員警陪同下將巨款存回銀行。

中壢警分局分局長林鼎泰呼籲，警方將持續與金融機構保持緊密合作，強化「警銀聯防」機制，及時攔阻詐騙案件，共同守護市民財產安全。同時提醒民眾，詐騙手法不斷翻新，唯有提高警覺且立即求證，或下載「警政服務APP」才能及時更新最新防詐資訊，避免落入投資詐騙陷阱。

桃園藍營黨團捐贈民生物資　盼拋磚引玉助花蓮災民度難關

為友助陣談判！西瓜刀狂砍「害腦震盪險喪命」　莽男這下慘了

失聯移工違規左轉被攔查　留下女伴「赤腳狂奔」翻牆跑了

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝
要變天了！今年首波東北季風「最快10月初殺到」　恐有颱風夾擊
法籍網紅四度在台救災！花蓮下車後見一幕超感動
快訊／以色列總理聯合國大會演說　「剛上台」多國代表秒離席

中壢轎車撞路燈車頭全毀　又是酒駕

桃園市中壢區中正路三段今（17）日凌晨發生一起自小客車自撞事故，廖姓男子獨自駕車行經該處時突然失控往右偏移，自撞路旁路燈電桿造成車頭幾乎全毀，中壢警分局交通中隊據報後到場處理，發現廖男混身酒味，經實施酒測後酒測值高達每公升0.91毫克已嚴重超標，廖男友多處擦挫傷勢，幸未波及他人，警方經送醫治療後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

男遭查嗆警欠績效喔　搜出喪屍煙彈更慘

女大生機車護照被偷　將赴德國交換生急PO文求助

桃園警破賭場　驚見83歲阿嬤級賭客

中壢學區驚見「一樓一鳳」應召站　5外籍女被逮

網路投資陷阱婦人兩度受騙臨櫃提款中壢警方護鈔返家

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

