女大生機車被偷丟河護照找不回　將赴德國當交換生急PO文求助

▲桃園市中壢區女大生昨天在臉書《內壢大小事》上傳停放家門口機車遭陌生男子騎走，圖為監視器拍下騎走機車男子畫面。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區一名陳姓女大生昨（4）日在臉書《內壢大小事》PO文指稱，「昨晚有人把我的機車騎走，雖然馬上去報警，也在警方的協尋下找到機車，但已被丟入河裡，並把我的包包、錢包、耳機、護照等東西拿走，因下禮拜要去交換學生，沒有護照真的去不了」；中壢警方指出，已依規定受理報案，警方已完成鑑識採證並鎖定特定犯嫌偵辦中，已通知犯嫌，待到案說明後依竊盜、毀損等罪嫌移法偵辦。

一名陳姓女大生昨天在臉書《內壢大小事》PO文，「9/4晚間6:30有一個人來我家並把我家的機車騎走，馬上去報警，也在警方協尋下找到我的機車，但機車已被丟入河裡，並把我的包包、錢包、耳機、護照等東西拿走。因下禮拜要去交換學生，沒有護照真的去不了，上網看申請德國簽證就要等到10月了…希望大家如果在路上看到這個人，拜託可以通知我！！ 那些東西對我來說真的很重要。」

▲針對桃園市中壢區女大生停放家門口機車遭竊案，警方在八德區仁德路一帶溪流中尋獲失竊機車。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局仁愛派出所接獲通報後，在中壢區仁德三街有機車竊盜案發生，立即依規定受理報案。警方調查，車主女兒騎乘機車後，未將車鑰匙拔下，於昨天晚間遭竊，警方立即擴大調閱監視錄影畫面，於晚間10時於八德區仁德路一帶溪流中尋獲失竊機車，通知車主到場清點車內失竊財物及機車毀損部分，其中損失約新台幣13萬元。警方已完成鑑識採證並鎖定特定犯嫌，正積極偵辦中，已通知犯嫌，待到案說明後將依竊盜、毀損等罪嫌移法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，機車竊盜多發生於「未拔鑰匙、未上鎖」等型態，提醒民眾離車前務必拔下鑰匙並上「龍頭鎖」，建議加裝碟煞鎖、雙重鎖或定位追蹤器，警方將持續結合轄內巡邏網強化防竊作為，以守護市民財產安全。