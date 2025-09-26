為友助陣談判！西瓜刀狂砍「害腦震盪險喪命」　莽男這下慘了

▲桃園市張姓男子於2023年3月間持西瓜刀向許姓少年頭、頸處揮砍，許頭皮與左手臂深度撕裂與腦震盪等傷勢，送醫急救才挽回性命。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子2023年3月間受鄭姓少年之託，前往大溪區與許姓少年等人談判，鄭姓少年這一方共6人到場後與對方相互推打，張持西瓜刀狂砍許姓少年頭、頸，許以左手護住頭部擋住攻擊，但頭皮與左手臂仍受到深度撕裂傷，併發腦震盪等傷勢，經友人送醫急救才挽回性命。桃園地檢署偵結依殺人未遂等罪嫌將張提起公訴，同案3名少年則由桃園少年法庭另案審理。

檢警調查，19歲張姓男子與鄭姓少年為朋友關係，2023年3月間受鄭之託找許姓少年談判，同年3月8日下午，雙方約在在大溪區中央路某處談判，鄭姓少年邀集張男、王男、林姓、江姓與余姓少年助陣共同前往，張姓男子攜帶西瓜刀前往。

雙方於談判過程一言不合，竟在公眾場所相互推打，張姓男子以西瓜刀朝許姓少年頭、頸部揮砍，許見狀以左手護住頭、頸部位阻擋張之攻擊，但張男下手之猛烈，導致頭部外傷併腦震盪、頭皮深部撕裂傷、左前臂深部撕裂傷伴有神經及血管損傷等傷害，幸經同行友人及時送醫急救才挽回性命，許姓少年事後向大溪警分局報案處理，警方循線查獲張男等人到案。

桃園地檢署複訊時，張男坦承犯行，警方提供現場監視畫面、許姓少年醫院診斷證明等佐證，足認張男犯行明確，偵結依殺人未遂罪嫌將張男起訴，同案鄭姓少年等人則另案由桃園少年法庭審理。