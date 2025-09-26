失聯移工違規左轉被攔查　留下女伴「赤腳狂奔」翻牆跑了

▲桃園警方昨晚在桃園區中正路巡邏，一輛休旅車違規左轉，員警示意停車受檢，但駕駛拒檢，員警隨後攔獲要求出示證件。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方昨（25）日晚間在桃園區中正路巡邏時，一輛休旅車違規左轉，員警示意停車受檢，但駕駛拒檢且持續行駛，員警隨後攔獲要求出示證件，車上2人下車假意受檢，其中男子卻光著腳拔腿狂奔，員警追逐數十公尺後，男子翻牆逃逸無蹤，警方查獲同行女子是越南籍阮姓女子，根據阮女供詞，逃逸男子是越南籍失聯移工，目前警方已掌握其身分行蹤，將積極追緝到案。

桃園警分局同安派出所警員蔡文傑昨晚8時50分許，騎乘機車於中正路巡邏時，發現一輛銀色休旅車違規左轉，立即上前攔查示意停車受檢，但駕駛卻拒檢持續行駛，員警持續跟監並於大興西路二段將休旅車攔下。

▲桃園警分局同安派出所所長謝惟靈說明查緝失聯移工過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

休旅車駕駛與女乘客假意配合下車，員警見男子光著腳下車左顧右盼意圖逃跑，員警大聲斥責「不要跑喔」，男子仍趁機拔腿狂奔，員警尾隨追捕數十公尺進入巷內，但男子卻翻牆逃逸。員警隨即返回盤查同車38歲越南籍阮姓女乘客，帶回派出所偵訊後，確認逃逸男子是越南籍失聯移工，目前已掌握其身分及逃逸方向，警方將積極查緝到案。